Смачні вихідні та багато музики: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 14-16 червня

В Науковій бібліотеці – чекають всіх, хто цікавиться сучасною музикою, модою, книгами. А на Кіностудії буде створено містечко дитячих розваг, серед яких, звісно знайдеться місце і для батьків.

В суботній вечір на вас чекає продовження проєкту в Ботанічному саду, де батьки можуть послухати класну музику з улюблених кінофільмів, мультиків та мюзиклів.

Якщо ви любите сучасний театр, то обовʼязково завітайте на прмʼєру вистави, яка відбудеться в молодому незалежному театрі Воля.

А в неділю до Одеси з презентацією нового альбому завітає гурт “Karna”. Цей концерт також відбудеться під відкритим небом.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

15-16 червня – Фестиваль “Амальгама”. Одеська національна наукова бібліотека

Щойно відлунала величезна книжкова подія, як у дворику Національної наукової бібліотеки готують наступний захід. На цей раз тут представлять свої вироби молоді українські дизайнери, крафтовики, готують програму культурні проєкти та фудкорт.

Вхід – донат на ЗСУ.

15-16 червня – Головний Одеський сімейний фестиваль їжі та хендмейду – «Одеса Мама» . Одеська кіностудія

З ранку до вечора на свіжому повітрі. Організатори цього фестивалю зробили все, щоб вам було весело та цікаво провести ці дня на затишній зеленій території Одеської кіностудії. Тож на вас чекають не лише майстер класи, фотозони та фуд корт, а й різноманітні розваги для дітей та концерти музичних гуртів.



15 червня, 18:00 – Благодійний концерт “Класика кіно, мультфільмів та мюзиклів”. Ботанічний сад

Наше видання підтримує серію благодійних концертів LIVE AT BOTANIC – МУЗИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТА РОСЛИН, які направлені на відновлення нашого Ботанічного саду після російської атаки. І вже цієї суботи у неймовірній атмосфері всього зростаючого та квітучого – ендемічних трав, квітів дерев та унікальних ботанічних колекцій у підніжжі особняка-дачі Папудова пролунають мелодії кіно, мюзиклів, мультфільмів, джазові імпровізації.

15 червня, 18:30 – Премʼєра вистави “Портрет Доріана Грея”. Театральна лабораторія Воля

Вже більше півроку в Одесі працює Театральна лабораторія Воля, яка працює в напрямку пластичної драми. За цей час команда показала декілька премʼєрних вистав. Портрет Доріана Грея – чергова робота режисерки Стасі Волошиної за романом Оскара Уайльда.

16 червня, 18:30 – Презентація альбому гурту “Karna”. True Man Sun Of A Beach

Одеса одна з перших почує новий альбом дітей Карпат. Поціловані самим Перуном, мольфарська магія яких стрімкими арканами розноситься горами і полонинами цієї неділі досягне й берегів Чорного моря.

В романтичних композиціях цих гарячих гуцулів сплітаються пристрасть і ніжність, за автентичними мотивами та, чого вже приховувати – за шаленими паті на Прикарпатті, які навіть чорти не обходять стороною.

