Афіша Одеси на 14 -16 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 14 -16 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Середина червня. Подій, які проводяться в закритих приміщеннях меншає. А небагаточисельні заходи відбуваються на свіжому повітрі. Тож не пропустіть найцікавіші з них.

Що: Творча зустріч Анастасією Фролковою
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 14 червня, 16:00
афіша
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 14 червня, 13:30
афиша
Що: Екскурсія музеєм “КП Міськелектротранс”
Де: Олексіївська площа, 21- а, Трамвайне депо
Коли: 15 червня, 11:00
бесплаткаЩо: Літературна студія Ігоря Потоцького
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 15 червня, 14:00
бесплаткаЩо: Творча зустріч з Андрієм Хаєцьким
Де: Французький бульвар, Замок Монстрів
Коли: 15 червня, 19:00
бесплаткаЩо: День підтримки переселенця
Де: Парк Марка Твена
Коли: 16 червня, 16:00
бесплатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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