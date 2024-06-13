Афіша Одеси на 14 -16 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 11 – 13 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави В Одесі червнева спека. Пережити її комфортно можно в закладах культури. В старинных будівлях, в яких знаходяться більшість залів одеських бібліотек завжди прохолодно навіть без кондиціонерів. А ще тут завжди приємне спілкування і цікаві люди навкруги. Цього тижня тут пройдуть творчі зустрічі, дискусії. А в American House на вас чекає новий клуб, де можна попрактикувати англійську. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 7 – 9 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Книжкові вихідні вже чекають на вас. Насамперед, зверніть увагу на велику подію, яка відбудеться в Національній науковій бібліотеці. Три дні поспіль тут відбуватиметься понад сорок подій – зустрічі з письменниками, наукова конференція, презентація нових книжок українських видавництв. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 4-6 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Початок літа готує цілий калейдоскоп подій. Творчі зустрічі, відкриття виставок, зустрічі і дискусії, презентації книг та лекції Все це можна відвідати не лише абсолютно безкоштовно, а ще й з користю для себе. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ