Вкусные выходные и много музыки: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 14-16 июня

В субботний вечер вас ждет продолжение проекта в Ботаническом саду, где родители могут послушать классную музыку из любимых кинофильмов, мультиков и мюзиклов.

Если вы любите современный театр, то обязательно посетите премьеру спектакля, которая состоится в молодом независимом театре Воля.

А в воскресенье Одессу с презентацией нового альбома посетит группа «Karna». Этот концерт также состоится под открытым небом.

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15-16 июня — Фестиваль «Амальгама». Одесская национальная научная библиотека

Только отзвучало огромное книжное событие, как во дворике Национальной научной библиотеки готовят следующее мероприятие. На этот раз здесь представят свои изделия молодые украинские дизайнеры, крафтовики, готовят программу культурные проекты и фудкорт.

Вход — донат на ВСУ.



15-16 июня — Главный Одесский семейный фестиваль еды и хендмейда — «Одесса Мама» . Одесская киностудия

С утра до вечера на свежем воздухе. Организаторы этого фестиваля сделали все, чтобы вам было весело и интересно провести эти дни на уютной зеленой территории Одесской киностудии. Поэтому вас ждут не только мастер-классы, фотозоны и фуд корт, но и разнообразные развлечения для детей и концерты музыкальных групп.



15 июня, 18:00 — Благотворительный концерт «Классика кино, мультфильмов и мюзиклов». Ботанический сад

Наше издание поддерживает серию благотворительных концертов LIVE AT BOTANIC — МУЗЫКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАСТЕНИЙ, которые направлены на восстановление нашего Ботанического сада после российской атаки. И уже в эту субботу в невероятной атмосфере всего растущего и цветущего — эндемичных трав, цветов деревьев и уникальных ботанических коллекций у подножия особняка-дачи Папудова прозвучат мелодии кино, мюзиклов, мультфильмов, джазовые импровизации.



15 июня, 18:30 — Премьера спектакля «Портрет Дориана Грея». Театральная лаборатория Воля

Уже более полугода в Одессе работает Театральная лаборатория «Воля», которая работает в направлении пластической драмы. За это время команда показала несколько премьерных спектаклей. Портрет Дориана Грея — очередная работа режиссера Стаси Волошиной по роману Оскара Уайльда.

16 июня, 18:30 — Презентация альбома группы «Karna». True Man Sun Of A Beach

Одесса одна из первых услышит новый альбом детей Карпат. Поцелованные самим Перуном, мольфарская магия которых стремительными арканами разносится горами и долинами в это воскресенье достигнет и берегов Черного моря.

В романтических композициях этих горячих гуцулов сплетаются страсть и нежность, по аутентичным мотивам и, чего уж скрывать — по безумным пати на Прикарпатье, которые даже черти не обходят стороной.

