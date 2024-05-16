Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 16-19 травня : фестивалі, безкоштовні виставки та концерти

Афіша Одеси на 16-19 травня : фестивалі, безкоштовні виставки та концерти

Цього тижня ми будемо святкувати доволі нові, але надзвичайно цікаві дати: Одесі – 600 та День сорту Одеський чорний. Також, 18 травня можна приєднатися до вітання одеських музеїв з іхнім святом – Всесвітнім днем музеїв. Кращим подарунком в цей день стане візит в той, де ви ще не були, або навпаки, ви можете зайти в гості до старих друзів. Розкажіть, який ваш улюблений одеський музей?

Що: «Теорія ефіру. Фізика частотних просторів»
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 17 травня, 16:00

Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 17 травня, 13:30
Що: Екскурсія на Куяльницьке кладовище
Де: Зупинка трамваю 20
Коли: 18 травня, 9:45
Запис у Наталії Михайленко https://www.facebook.com/andriana.natali

Що: Фестиваль “Одесі – 600”
Де: Реєстрація
Коли: 18-19 травня, 11:00- 17:00

Що: Виставка «Тріумф волі: 1936-2024»
Де: Польська, 19 Музей Блещунова
Коли: 18 травня, 15:00

Що: Перший всеукраїнський фестиваль “День одеського чорного”
Де: селище Таїрове, Інститут Таїрова
Коли: 18 травня, 10:00 – 20:00

Що: Екскурсія в музей української книги
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевсько
Коли: 18 травня, 11:00
Реєстрація https://forms.gle/qM1mhniRoZFJUiMQ8

Що: Екскурсія в музей трамваю
Де: Олексіївська площа, 21.-а, Депо
Коли: 18 травня, 12:00

Що: Презентація журналу “Ліга культури”
Де: Велика Арнаутська, 47, Музей Реріха
Коли: 18 травня, 14:00

Що: Спільні читання “Своя полиця”
Де: Ковальська, 59, Книгарня Є
Коли: 18 травня, 16:00

Що: Презентація колективної повісті «Чи бачать небеса котів»
Де: Ковальська, 59, Книгарня Є
Коли: 19 травня, 15:00

Що: Лекція Олександра Галяса “Красуні Одеси” (частина друга)
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 16 травня, 17:00

Що: Семен Гехт. Забути та загадковий. Лекція Олени Яворської
Де: Ніжинська, 66. Музей історії євреїв
Коли: 16 травня, 18:00
Запис за телефоном 0503923088

 

 

 

 

 

 

 

Avatar photo
Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk