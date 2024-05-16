Афіша Одеси на 16-19 травня : фестивалі, безкоштовні виставки та концерти

Афіша Одеси на 14-16 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Тиждень буде насиченим, особливо для тих, хто любить історію та вивчає англійську. Але і любителі художніх виставок теж не залишаться без уваги. А ще, всім любителям театру рекомендуємо не пропустити гастролі Чернігівського драматичного театру і відвідати виставу “Сліпий”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 3-5 травня: безкоштовні концерти, спектаклі, мовні курси Перший вікенд травня приходиться на Великдень. Щиро бажаємо кожному провести це свято в родинному колі, за щедрим столом та смачною паскою. Але, якщо ви бажаєте чогось більшого, обовʼязково подивіться, як можна провести час в нашому місті. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ