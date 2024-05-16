Афіша Одеси на 16-19 травня : фестивалі, безкоштовні виставки та концерти

Цього тижня ми будемо святкувати доволі нові, але надзвичайно цікаві дати: Одесі – 600 та День сорту Одеський чорний. Також, 18 травня можна приєднатися до вітання одеських музеїв з іхнім святом – Всесвітнім днем музеїв. Кращим подарунком в цей день стане візит в той, де ви ще не були, або навпаки, ви можете зайти в гості до старих друзів. Розкажіть, який ваш улюблений одеський музей?
Що: «Теорія ефіру. Фізика частотних просторів»
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 17 травня, 16:00
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 17 травня, 13:30
Що: Екскурсія на Куяльницьке кладовище
Де: Зупинка трамваю 20
Коли: 18 травня, 9:45
Запис у Наталії Михайленко https://www.facebook.com/andriana.natali
Що: Фестиваль “Одесі – 600”
Де: Реєстрація
Коли: 18-19 травня, 11:00- 17:00
Що: Виставка «Тріумф волі: 1936-2024»
Де: Польська, 19 Музей Блещунова
Коли: 18 травня, 15:00
Що: Перший всеукраїнський фестиваль “День одеського чорного”
Де: селище Таїрове, Інститут Таїрова
Коли: 18 травня, 10:00 – 20:00
Що: Екскурсія в музей української книги
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевсько
Коли: 18 травня, 11:00
Реєстрація https://forms.gle/qM1mhniRoZFJUiMQ8
Що: Екскурсія в музей трамваю
Де: Олексіївська площа, 21.-а, Депо
Коли: 18 травня, 12:00
Що: Презентація журналу “Ліга культури”
Де: Велика Арнаутська, 47, Музей Реріха
Коли: 18 травня, 14:00
Що: Спільні читання “Своя полиця”
Де: Ковальська, 59, Книгарня Є
Коли: 18 травня, 16:00
Що: Презентація колективної повісті «Чи бачать небеса котів»
Де: Ковальська, 59, Книгарня Є
Коли: 19 травня, 15:00
Що: Лекція Олександра Галяса “Красуні Одеси” (частина друга)
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 16 травня, 17:00
Що: Семен Гехт. Забути та загадковий. Лекція Олени Яворської
Де: Ніжинська, 66. Музей історії євреїв
Коли: 16 травня, 18:00
Запис за телефоном 0503923088