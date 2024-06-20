А ти клікаєш хом’яка? Чому навколо цієї гри такий ажіотаж і скільки там можна заробити

Маючи великий досвід у світі криптовалют і розуміючи суть того, що відбувається, все ж не наважувався спробувати, вважаючи все це безглуздим. Як на мене, куди простіше купити той самий біткоїн і заробити на стрибку курсу, ніж просиджувати годинами перед телефоном, збирати монети і сподіватися, що в майбутньому курс не звалиться відразу ж під час розміщення на біржі.

Перш ніж писати про цей проект, вирішив на собі випробувати, що ж це за гра така і на дві доби занурився в неї на повну.

У чому суть гри Hamster Kombat

Варто віддати належне розробникам. Гра дійсно затягує. За своєю суттю вона чимось нагадує суміш колись популярних городніх ферм і монополії.

Спочатку я тиснув на хом’яка дуже активно, але вже до середини другої доби клікання по екрану стало абсолютно безглуздим. За дві години, нічого не роблячи, я заробляю віртуальних монет більше, ніж тапанням по екрану протягом дня. І це тільки другий день — далі буде набагато більше!

Тому мені складно зрозуміти, чому так «завірусилася» ця гра. Чому люди купують телефони десятками, запускають автоклікери, ставлять будильники і за розкладом заходять у цю гру. Можливо, вони не розуміють її суті, а може бути настільки на неї «підсіли», що вже не можуть зупинитися.

До того ж клікання по екрану зовсім не безлімітне. У гравця є енергія, яка витрачається десь за 30 секунд активних натискань і на її повне відновлення потрібно ще близько 10 хвилин. Можна натискати постійно в міру поповнення енергії, але в такому разі гравець просто не відриває рук від телефону.

Головна мета в грі Hamster Kombat — купівля карток, які автоматично нараховують монети на ігровий баланс. Чим більше їх купити, тим більше буде нарахувань і більше можна буде реінвестувати в них же. І так до нескінченності. Але й тут не все так просто. Якщо не заходити в гру три години поспіль, весь процес стає на паузу доти, доки гравець знову не опиниться в грі.

Додатково в грі присутні всі типові атрибути для залучення в ігровий процес — прокачування рівня, щоденні нагороди, поповнення енергії щогодини, абетка морзе, комбо-картки тощо. Таким чином гра змушує гравців постійно бути в мережі, а поки вони це роблять, відновлюється енергія і паралельно йдуть натискання по хом’яку.

Airdrop або чому в грі немає доната

У сучасних іграх уже давно стало нормою купувати ігрові цінності за реальні гроші і логіка тут проста — зарплата розробників. Але хом’як не просить грошей. Ніяких тобі підсилювачів, прискорювачів та інших переваг за реальні гроші. Взагалі нічого!

А все тому, що це не зовсім гра. Так, візуально і технічно ви граєте, але у світі криптовалют цей процес називається Airdrop — безплатне роздавання монет для привернення уваги до проєкту. Їх завжди роздавали за лайки, підписки, репости тощо.

Криптовалюти на біткоїні не закінчуються — їх тисячі. Зазвичай за ними стоїть якийсь проєкт, що має реальну корисну цінність, а криптовалюти слугують для залучення інвесторів: попередній продаж «обраним» на ICO, розпродаж тим, хто встиг, і безплатна роздача сущих копійок.

Але за цією грою нічого немає — це пустушка — черговий мем-коїн. Знайти для неї інвесторів неможливо, а якось прорекламувати в традиційний спосіб теж сенсу не має. Тому розробники придумали геніальну схему — залучити аудиторію через гру.

Гравцям обіцяють, що в майбутньому ігрові цінності обмінюватимуться на реальну криптовалюту. Її запустять на блокчейні TON (The Open Network), розроблену платформою Telegram. Уже зараз можна прив’язати свій гаманець до ігрового акаунту.

Хто такий «хом’як» у світі криповалют

Хом’яками називають новачків, які нічого не розуміють і часто припускаються помилок. Новачки, подібно до дрібних гризунів, пожирають усе, що їм пропонують, і завжди сприймають на віру те, що вимагає стратегії та холодного розрахунку.

Не зовсім зрозуміло, це такий стьоб над гравцями чи натяк на майбутнє проекту.

Творці хом’яка з росії

Адреса сайту гри — hamsterkombat.io зареєстрована у найбільшого російського реєстратора доменних імен RU-Center, і до останнього моменту про творців взагалі нічого не було відомо.

Однак днями видання The Bell опублікувало інсайд, у якому зазначено, що до створення гри доклав руку серійний російський IT-підприємець Едуард Гуринович, засновник компаній CarPrice і CarMoney та учасник рейтингу Forbes «30 до 30». Крім того, як стверджується в матеріалі The Bell, серед бенефіціарів проєкту є і сам Telegram, але додається, що інтерес Телеграму не до самої гри, а скоріше до просування самого месенджера з її допомогою.

Таким чином, за Хом’яком стоїть велика команда і чималі гроші. Чи курує цей проєкт «рука кремля» — не думаю. Принаймні спочатку точно такого не було! Але все могло змінитися через підвищену популярність проекту. Адже «віджимати» бізнес і гроші російські силовики у своїх громадян вміють дуже добре.

У будь-якому разі, підтримка такого проекту — це фактичне фінансування війни в Україні через майбутні податки в російський бюджет від розробників.

Notcoin або звідки скопіювали ідею Хом’яка

До Hamster Kombat була ідентична гра — Notcoin, де замість хом’яка натискали на монету. При цьому всі сходяться на думці, що Хом’як намальований набагато якісніше.

Мало того, проєкт Notcoin успішно вийшов на торги, курс монети не впав до трьох нулів після коми, отримав невелике зростання і зону підтримки на рівні 1,5 цента.

Варто також врахувати, що монета NOT торгується на найбільших криптовалютних біржах, на кшталт Binance, Bybit тощо.

Що буде далі з Hamster Kombat

Підходячи до написання статті скептично, збирався в такому ж ключі її і закінчити. Але як би я не хотів розкритикувати цей проєкт, все ж у нього є шанс.

На сайті гри в родмапі на червень заплановано попереднє розміщення монети на біржі — налаштування процесів, а вже в липні відбуватиметься генерація перших токенів у блокчейні. Це взагалі нічого не означає, але процес уже буде запущено.

Позитивним аргументом слугує й укладення партнерства з однією з маловідомих бірж. Фактично це гарантія того, що монета вийде тут на торги. Тобто гравці зможуть обміняти свій ігровий баланс на криптовалюту в акаунті біржі.

Два ключові сценарії подальшого розвитку

Ці сценарії можливі лише після того, як Хом’як з гри перетвориться на реальну криптовалюту. Але ймовірність того, що монету не виведуть на реальні торги мінімальна — у цьому немає сенсу. Якщо тільки нічого не завадить, наприклад, не зможуть домовитися з біржами або трапиться якийсь форс-мажор. Що теж не малоймовірно.

Сценарій обвалу

Монета виходить на торги і все, що було накопичено гравцями, в моменті виставляється на продаж. За законами ринку, якщо не знайдеться покупець — ціна впаде.

Таких прикладів у світі криптовалют дуже багато, але так само багато і зворотних прикладів, коли свіжі монети починали рости і досі успішно торгуються. Наприклад, той же Notcoin. Йому пророкували крах одразу після виходу на біржу, але як можна помітити на графіку вище, монета швидко оговталася, і її курс стабілізувався.

Сценарій зростання

Грамотна фінансова політика, поступова конвертація монет з гри на біржу не дасть змоги гравцям «вивалити» на ринок усе й одразу. У такому разі великий шанс, що монета втримається і буде непогано торгуватися.

У будь-якому разі, що буде далі не знає ніхто. Упевнений, розробники бажають всього найкращого своєму проєкту і вже мріють, як будуть «гребти бабло лопатою». Але від них залежить лише частина успіху.

Одне відомо точно — ціна монети в її популярності. За нею немає нічого і великий капітал, який, по суті, і формує ринок, торгувати її буде тільки заради спекуляції.