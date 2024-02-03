Куточок старої Одеси і наша Кірха: пориньте в «Море акварелі» (фоторепортаж)

Соковитий гранат і пейзаж, що дихає осінню… Одеська Кірха і Куточок старої Одеси, сповнений таїни… І ще – ціле «Море акварелі»…
«Море акварелі» – таку назву має виставка, що проходить в виставковій залі Одеської обласної організації Національної спілки художників України на Торговій, 2. Вхід – вільний.
Так, ціле море робіт українських і закордонних авторів… Як почула, покидаючи це акварельне розмаїття, «тут все наповнене життям». Почула – зробила висновок, як потрібно зараз, під час війни, все, що про життя…
Такі різні автори, такі різні роботи… Погляд немов сам собою зупиняється, шукає те, що знайде відгук у душі, немов поділиться настроєм. Виходиш з виставкової зали – немов щось важливе-важливе придбав. Може, дійсно, те, що сповнене життям?..
А ще так цікаво, коли куточки рідного міста показані митцем немов з якогось досі невідомого кутка. Чи мій це Куточок старої Одеси, чи знайомий мені отакий погляд на Старопортофранківський сквер?.. Чи «моя» це зима або осінь?..
Від роботи до роботи… І наче занурюєшся у зображення чогось, здавалось б, такого знайомого, що стає чимось зовсім новим. Або навпаки…
Виставка працює до 9 лютого. Виставкова зала на Торговій, 2 працює без вихідних.
Нагадаємо, раніше в Одесі відкрилася виставка пам’яті Алли Крикун.
Фото авторки