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Куточок старої Одеси і наша Кірха: пориньте в «Море акварелі» (фоторепортаж)

Куточок старої Одеси і наша Кірха: пориньте в «Море акварелі» (фоторепортаж)

Соковитий гранат і пейзаж, що дихає осінню… Одеська Кірха і Куточок старої Одеси, сповнений таїни… І ще – ціле «Море акварелі»…

«Море акварелі» – таку назву має виставка, що проходить в виставковій залі Одеської обласної організації Національної спілки художників України на Торговій, 2. Вхід – вільний.

Так, ціле море робіт українських і закордонних авторів… Як почула, покидаючи це акварельне розмаїття, «тут все наповнене життям». Почула – зробила висновок, як потрібно зараз, під час війни, все, що про життя…

Выставка «Море акварели» в Одессе-4
Выставка «Море акварели» в Одессе-2
Выставка «Море акварели» в Одессе
Выставка «Море акварели» в Одессе-3
Выставка «Море акварели» в Одессе-5

Такі різні автори, такі різні роботи… Погляд немов сам собою зупиняється, шукає те, що знайде відгук у душі, немов поділиться настроєм. Виходиш з виставкової зали – немов щось важливе-важливе придбав. Може, дійсно, те, що сповнене життям?..

Выставка «Море акварели» в Одессе-6
Выставка «Море акварели» в Одессе-7
Выставка «Море акварели» в Одессе-8
Выставка «Море акварели» в Одессе-9
Выставка «Море акварели» в Одессе-10

А ще так цікаво, коли куточки рідного міста показані митцем немов з якогось досі невідомого кутка. Чи мій це Куточок старої Одеси, чи знайомий мені отакий погляд на Старопортофранківський сквер?.. Чи «моя» це зима або осінь?..

Від роботи до роботи… І наче занурюєшся у зображення чогось, здавалось б, такого знайомого, що стає чимось зовсім новим. Або навпаки…

Выставка «Море акварели» в Одессе-11
Выставка «Море акварели» в Одессе-12
Выставка «Море акварели» в Одессе-13
Выставка «Море акварели» в Одессе-14
Выставка «Море акварели» в Одессе-15

Виставка працює до 9 лютого. Виставкова зала на Торговій, 2 працює без вихідних.

Нагадаємо, раніше в Одесі відкрилася виставка пам’яті Алли Крикун.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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