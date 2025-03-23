Якщо сусіди виливають стоки на вашу ділянку: як вирішити цю проблему

Якщо ви довго просили сусідів цього не робити, але вони не слухають, а їхні дії шкодять вашому здоров’ю та будинку, ви можете захистити свої права.

За законом, якщо вам завдали збитків, ви маєте право отримати гроші за шкоду.

Тому напишіть листа до місцевої влади (сільської чи міської ради) з проханням направити комісію, щоб перевірити вашу та сусідську ділянки. Напишіть, що сусіди порушують правила і шкодять вашому здоров’ю.

Обов’язково зробіть собі копію цього листа — він знадобиться, якщо справа дійде до суду.

Попросіть комісію скласти письмовий акт перевірки вашої ділянки.

Ви також можете самі замовити технічну перевірку вашої ділянки, особливо якщо ваш будинок підтоплює — це важливо записати на папері.

За законом є правила, як тримати будинок і двір у чистоті.

У цих правилах сказано, що рідкі відходи (те, що змивається з туалету, брудна вода) в будинках без водопроводу можна збирати у спеціальних ямах. Такі ями мають бути водонепроникними і мати кришку. Розмір ями залежить від кількості людей, які нею користуються.

Ці ями треба регулярно чистити. Не можна вивозити відходи на чужі ділянки або використовувати як добриво.

Тому, якщо сусіди не чистять свої вигрібні ями, ви можете поскаржитись до місцевої влади.

За правилами такі ями мають бути не ближче ніж за 20 метрів від шкіл, лікарень, житлових будинків і дитячих майданчиків.

Власник сам вирішує, де на своїй ділянці поставити яму, але має поважати сусідів.

Якщо немає водопроводу, такі ями мають бути не ближче 20 метрів від колодязів на приватних ділянках і 50 метрів від громадських колодязів.

Спробуйте спочатку домовитись, щоб сусіди самі відшкодували вам шкоду, яку завдали.

Як звернутися до суду, якщо сусіди не виправляють ситуацію

Ви можете подати позов до місцевого суду, щоб захистити свої права.

За законом, спори про відходи вирішує суд.

Якщо вам потрібна безкоштовна юридична допомога, зверніться до центрів безоплатної правової допомоги — там допоможуть написати позов.

Ви можете написати позов і самі. Вкажіть, що ви — позивач, а сусід — відповідач. Третьою стороною можете назвати сільську чи міську раду, яка проводила перевірку.

У позові опишіть всю ситуацію: куди ви зверталися, як намагалися вирішити проблему з сусідами, додайте докази, фото, відео пошкоджень.

До позову додайте копії документів на ваш будинок і землю, акт перевірки, технічний паспорт на будинок, результати експертизи, фото порушень.

Ви можете запросити до суду інших сусідів як свідків. Зробіть технічну перевірку, щоб дізнатися, скільки коштуватиме ремонт пошкоджень. Як доказ надайте акт виконаних робіт і чеки.

Всі витрати на перевірку і судовий збір ви можете вимагати з сусіда, написавши про це в позові.

За законом не можна навмисно шкодити іншим людям. Якщо хтось так робить, суд може змусити цю людину припинити шкідливі дії.

Крім того, ви можете вимагати від сусіда гроші за матеріальну шкоду і моральну шкоду.

Якщо ви зазнали моральної шкоди, напишіть у заяві, що ви переживали через пошкодження вашого майна, і вкажіть, скільки грошей хочете отримати як компенсацію.

Якщо шкоду завдає підприємство чи організація, саме вони будуть відповідачем у суді.

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