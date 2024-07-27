Що роботи, якщо Вас затопили сусіди?

Що робити, якщо Вас затопили сусіди?

Трапляються раптові ситуації, коли сусіди, які проживають поверхом вище, можуть затопити Вашу квартиру. Юристка Вікторія Гусакова розповіда “Одеському Життю”, що потрібно робити, якщо сталась така прикрість.

Першочергові дії

Сусіди вас затопили. Розповідаємо, як діяти в такому випадку згідно закону.

Потрібно негайно викликати сантехніків, щоб перекрили воду. Обов’язково залучіть сусідів, які також зможуть підтвердити побачене у Вашій квартири. Якщо Вам доведеться судитися, саме Ваші сусіди зможуть підтвердити побачене у вас, скажімо, попадання вологи на кухонні меблі, пошкодження стелі та стін, шпалер і Вам буде простіше доводити факт залиття квартири; Ви повинні негайно звернутися до аварійної бригади ЖЕКу, або до ОСББ за телефоном особисто, щоб їх представниками одразу було обстежено квартиру, встановлено джерело затікання води, що спричинила залиття квартири та складено Акт.

Акт повинен відповідати формі та змісту Типовому акту про залиття, аварію, що трапилась на системі центрального опалення, гарячого водопостачання (або холодного водопостачання), який є Додатком № 4 до пункту 2.3.6. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76 (чинний).

Адже основною метою при складанні Акту залиття квартири є встановлення причин залиття, та осіб, відповідальних за спричинену Вам шкоду, це може бути як через неналежне ставлення до системи водопостачання так і пошкодження стояка холодної води, що знаходяться на балансі комунального підприємства з водопостачання.

Якщо ті, хто Вас затопив не відчиняють двері, або сусідів немає вдома, можете викликати працівників поліції для вирішення ситуації. Усунувши наслідки залиття, зафіксуйте фото та відео усього, що сталося, що внаслідок затоплення квартира втратила свій естетичний вид та частково зіпсована. Ви можете провести незалежну оцінку наслідків затоплення квартири. Обов’язково повинна бути її мета – визначення вартості відновлювальних робіт внаслідок залиття, що мало місце у конкретний час. На підставі проведеної оцінки та розрахунків, з метою відшкодування витрат на ремонтно-відновлювальні роботи, Ви можете звернутися до сусідів, які Вас затопили з пропозицією оплатити Вам добровільно. Якщо Ваші сусіди ігнорують Ваші вимоги, і не погоджують на ремонт квартири або відшкодування Вам витрачених коштів за ремонт, Ви маєте право звернутися до місцевого суду про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Позов до суду та відшкодування моральної шкоди

Згідно з ч.3 ст.386 Цивільного Кодексу України власник, права якого порушені, має право на відшкодування йому майнової та моральної шкоди.

В позовній заяві до суду можете вказати суть позову – про відшкодування збитку внаслідок затоплення квартири.

Згідно зі ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є, зокрема, втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Додайте до позовної заяви (копії в двох екземплярах для суду і для Відповідача):

Копію Вашого паспорта; Копію свідоцтва про право власності квартири (або Витяг); Копію будинкової книги; Акт про затоплення квартири; Незалежну оцінка ремонтних робіт по усуненню наслідків затоплення квартири; Розрахунок матеріальних витрат; Довідку про склад сім’ї; Відео або фотознімки, з яких вбачається, що квартира затоплена; Інші документи, які підтвердять ситуацію, що сталась; Квитанція, якою підтверджується факт сплати Вами послуг експерта для визначення вартості ремонтно-відновлювальних робіт; Висновок по визначенню вартості ремонтно-будівельних робіт для відновлення покриття в квартирі.

В позовній заяві вкажіть де, коли і яким чином Вас було затоплено, яким чином усувались наслідки затоплення – власними силами, чи була допомога з боку сусідів чи хоча б пропозиція.

Обов’язково складіть список того, що складає матеріальну шкоду: витрати на складання кошторису, на відновлювальний ремонт, на складання дефектного акту, на ремонт меблів, електрики, побутової техніки, придбання будівельних матеріалів. Безумовно, все повинно бути підтверджено актами виконаних робіт, квитанціями, чеками, договорами тощо. Все це перераховується в позовній заяві, надаючи відповідні підтверджуючі документи (копії).

Можете в позовній заяві вказати вимогу щодо моральної шкоди, яка полягає в тому, що у зв’язку з пошкодженням майна Ви пережили душевні страждання. Це може полягати в тому, що добровільно відшкодувати матеріальний збиток або виконати ремонт сусіди відмовилися. Внаслідок чужої недбалості Ви змушені проживати в сирій, не комфортній, зруйнованій квартирі, що у Вас був порушений нормальний спосіб життя та сну.

Моральна шкода може і полягати в тому, що Вас не перший раз затоплювали сусіди, якщо це дійсно так і було.

Ви можете акцентувати на зухвалій поведінці сусіда, його байдужості, агресивності.

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Моральну шкоду оцініть в певну суму, з урахуванням наслідків, які мали місце, це також вкажіть в позовній заяві.

Окрім того, можете вимагати від сусіда в судовому порядку компенсації Ваших витрат – оплату судового збору, витрачено кошти на складання звіту (кошторису по ремонту квартири), будівельні експертизи тощо.