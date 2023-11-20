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Понеділок листопада після штормових вихідних: гілки, листя, квіти (фоторепортаж)

Понеділок листопада після штормових вихідних: гілки, листя, квіти (фоторепортаж)

Листопад у цьому році показує примхливий характер: практично одразу нагадав, що він таки — осінь. Ну а субота та неділя 18 і 19 листопада взагалі видалися майже зимовими та ще й штормовими.

Так, вихідні були «ще ті»: у неділю одесити навіть були налякані першим снігом (чи не зарано?!). Я вже не кажу про вітер, холодний дощ та деревопад (чи не забагато?).

Ну а тут настав перший день нового робочого тижня, і хоча воно ж якось «незвично» прохолодно, та майже ніяких «слідів» того шторму на вулицях Одеси у тихому і не зовсім центрі ми не побачили.

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

Погода немов змилостивилась: ось вам, одесити, хоч трохи сонечка після отих шалених (у сенсі погоди) вихідних…

У Міському саду та його Літньому театрі ще можна побачити нещасні гілки, які не витримали стихії, що панувала у суботу та неділю.

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

 

А от все інше… От як воно так буває: стоїть собі тоненьке-тоненьке молоде дерево, листя в нього у відтінках осені, а все ж встояло!..

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

Та що там кольори та відтінки охри!.. Ще стільки дерев та кущів зелені-зелені, немов той листопад з його стихіями й поруч не проходив.

Дивні картини можна побачити зараз на вулицях міста: наче листопад все змішав, аби показати ближче до кінця року зимово-сніжні, літні, осінні, навіть весняні натюрморти.

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

Особливо те стосується квітів на вулицях міста і ще зовсім зелених кущів з деревами.

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

Як побачиш все це — дивуєшся: невже насправді в Одесі учора пролітав мокрий сніг з дощем і штормові пориви вітру нагадували нам про дуже непростий характер листопада?..

Фото: Марія Котова

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