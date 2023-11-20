Понеділок листопада після штормових вихідних: гілки, листя, квіти (фоторепортаж)

Так, вихідні були «ще ті»: у неділю одесити навіть були налякані першим снігом (чи не зарано?!). Я вже не кажу про вітер, холодний дощ та деревопад (чи не забагато?).

Ну а тут настав перший день нового робочого тижня, і хоча воно ж якось «незвично» прохолодно, та майже ніяких «слідів» того шторму на вулицях Одеси у тихому і не зовсім центрі ми не побачили.

Погода немов змилостивилась: ось вам, одесити, хоч трохи сонечка після отих шалених (у сенсі погоди) вихідних…

У Міському саду та його Літньому театрі ще можна побачити нещасні гілки, які не витримали стихії, що панувала у суботу та неділю.

А от все інше… От як воно так буває: стоїть собі тоненьке-тоненьке молоде дерево, листя в нього у відтінках осені, а все ж встояло!..

Та що там кольори та відтінки охри!.. Ще стільки дерев та кущів зелені-зелені, немов той листопад з його стихіями й поруч не проходив.

Дивні картини можна побачити зараз на вулицях міста: наче листопад все змішав, аби показати ближче до кінця року зимово-сніжні, літні, осінні, навіть весняні натюрморти.

Особливо те стосується квітів на вулицях міста і ще зовсім зелених кущів з деревами.

Як побачиш все це — дивуєшся: невже насправді в Одесі учора пролітав мокрий сніг з дощем і штормові пориви вітру нагадували нам про дуже непростий характер листопада?..

Фото: Марія Котова