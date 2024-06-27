Шакали дедалі частіше нападають на свійських тварин

Шакали дедалі частіше нападають на свійських тварин

На фермі біля села Долинське Ренійської громади шакали проникли в отару, подолавши залізобетонну огорожу, і загризли кілька овець. Рано-вранці господар підрахував втрати: кілька тварин роздерті, кілька поранені.

— Хоча домашні тварини на фермі утримуються за залізобетонною огорожею, для диких звірів вона виявилася не перешкодою, — розповідає депутат Ренійської міськради В’ячеслав Мунтян. — Нещодавно шакали проникли і в місто Рені: на одному з подвір’їв звірі знищили майже все поголів’я, що було в господині, — двох кіз, гусей і курей. У нашій громаді з дозволу обласної військової адміністрації проводився контрольний відстріл шакалів на двох локаціях, але цього недостатньо, роботу в цьому напрямку необхідно продовжувати, тому що шакал інтенсивно розмножується.

Антонина Бондарева (Рени)
Антоніна Бондарєва ПРОФІЛЬ
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