С 18:00 13 декабря национальный оператор “Киевстар” начал включать голосовую связь по всей Украине, которая пропала в результате хакерской атаки на компанию 12 декабря. В соцсетях начали появляться сообщения о восстановлении мобильной связи во многих областях.
Некоторые абоненты рассказывают, что сеть появилась, однако пока нет возможности совершать звонки или пользоваться мобильным интернетом.
В то же время жители крупных городов, среди которых Днепр и Одесса, говорят, что у них до сих пор нет связи.
В Киевстар заявили о частичном восстановлении фиксированного интернета и заверили, что в течении сегодняшнего дня мобильная связь будет полностью восстановлена.
“Наши специалисты и партнеры сделали все возможное для возобновления работы сети от последствий кибератаки. Сейчас, в 18:00, наша команда начала включение голосовой связи по всей Украине. И мы невероятно радуемся, что связь начинает появляться и вы можете позвонить по телефону родным”, – сообщили в компании.
Возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. Абонентам рекомендуют:
- перезагрузить телефоны;
- отключить услугу VoLTE в настройках телефона.
Абоненты Киевстар также советуют перезагрузить телефон или включить и выключить режим полета для восстановления связи.
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Мощный сбой связи 12 декабря
12 декабря в работе крупнейшего оператора Украины Киевстар произошел масштабный сбой. Проблемы со связью наблюдались по всей Украине.
Впоследствии Киевстар объяснил причину масштабного сбоя — ею стала хакерская атака.
Вследствие кибер-атаки на “Киевстар” было повреждено порядка 30% виртуальной сети оператора. Компания начала восстанавливать сеть с нуля, опасаясь, что в оставшихся 70% могут быть какие-то “закладки” от хакеров. Частично остатки старого софта будут использованы для внутреннего расследования действий хакеров.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на национального оператора мобильной связи Киевстар.