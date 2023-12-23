Різдвяний ярмарок у центрі Одеси: «Як у казці!» (фоторепортаж)

Так, все це схоже на казку… І на воєнному стані можна створити святкову атмосферу, навіть якщо ви прийшли сюди не купувати і не пригощатись, а «просто побачити» все це.

А побачити є що… Вироби майстрів хендмейда, іграшки, сувеніри, різдвяні й новорічні віночки… І все це – з таким позитивом, що й правда немов потрапив якийсь казковий світ, де панує добро.

Смажиться м’ясо та ковбаски, аромат глінтвейну теж занурює у свято. Люди стоять в черзі за смаколиками та гарячими напоями, роблять селфі на фоні фотозон та просто відпочивають.

– Якесь забуте відчуття: ялинка, глінтвейн, прикраси… Навіть покидати цей ярмарок не хочу, – прислухалась я до «оцінки» дійства від двох подруг.

Трудно не погодитись… Лише нагадаємо, що ярмарок у Кірсі триватиме до 28 грудня.

А як все це виглядає – дивіться на наших фото:

Фото авторки