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Різдвяний ярмарок у центрі Одеси: «Як у казці!» (фоторепортаж)

Різдвяний ярмарок у центрі Одеси: «Як у казці!» (фоторепортаж)

Яка краса!.. Які аромати!.. Яка святкова атмосфера!.. Навіть маленький хлопчик, який прийшов сьогодні з бабусею на Різдвяний ярмарок, що проходить у дворику одеської Кірхи, голосно промовив: «Як у казці!».

Так, все це схоже на казку… І на воєнному стані можна створити святкову атмосферу, навіть якщо ви прийшли сюди не купувати і не пригощатись, а «просто побачити» все це.

А побачити є що… Вироби майстрів хендмейда, іграшки, сувеніри, різдвяні й новорічні віночки… І все це – з таким позитивом, що й правда немов потрапив якийсь казковий світ, де панує добро.

Рождественская ярмарка в одесской Кирхе
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, подарки
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, хенд-мейд
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, игрушки
На ярмарке в Одессе
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, торговая точка

Смажиться м’ясо та ковбаски, аромат глінтвейну теж занурює у свято. Люди стоять в черзі за смаколиками та гарячими напоями, роблять селфі на фоні фотозон та просто відпочивають.

Рождественская ярмарка в Кирхе, Одессе, декабрь 2023
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, глинтвейн
Посетители ярмарки в Одессе
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, за столами
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, колбаски
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, угощение
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, посетители

– Якесь забуте відчуття: ялинка, глінтвейн, прикраси… Навіть покидати цей ярмарок не хочу, – прислухалась я до «оцінки» дійства від двох подруг.

Трудно не погодитись… Лише нагадаємо, що ярмарок у Кірсі триватиме до 28 грудня.

А як все це виглядає – дивіться на наших фото:

Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, палатка
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, сувениры
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, венок
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, у лестницы
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, елка
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, фотозона
На рождественской ярмарке в Одессе

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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