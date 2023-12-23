Рождественская ярмарка в центре Одессы: «Как в сказке!» (фоторепортаж)

Да, все это похоже на сказку… И на военном положении можно создать праздничную атмосферу, даже если вы пришли сюда не покупать и не угощаться, а просто увидеть все это.

А увидеть есть что… Изделия мастеров хенд-мейда, игрушки, сувениры, рождественские и новогодние веночки… И все это с таким позитивом, что и в самом деле возникает ощущение, что попал какой-то сказочный мир, где царит добро.

Жарятся мясо и колбаски, аромат глинтвейна тоже погружает в праздник. Люди стоят в очереди за вкусностями и горячими напитками, делают селфи на фоне фотозон и просто отдыхают.

– Какое-то забытое чувство: елка, глинтвейн, украшения… Даже покидать эту ярмарку не хочу, – прислушалась я к «оценке» действа от двух подруг.

Трудно не согласиться…

Напомним, что ярмарка в Кирхе продлится до 28 декабря.

А как все это выглядит – смотрите на наших фото:

Фото автора