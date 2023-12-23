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Рождественская ярмарка в центре Одессы: «Как в сказке!» (фоторепортаж)

Рождественская ярмарка в центре Одессы: «Как в сказке!» (фоторепортаж)

Какая красота!.. Какие ароматы!.. Какая праздничная атмосфера!.. Даже маленький мальчик, пришедший сегодня с бабушкой на Рождественскую ярмарку, проходящую во дворике одесской Кирхи, громко произнес: «Как в сказке!».

Да, все это похоже на сказку… И на военном положении можно создать праздничную атмосферу, даже если вы пришли сюда не покупать и не угощаться, а просто увидеть все это.

А увидеть есть что… Изделия мастеров хенд-мейда, игрушки, сувениры, рождественские и новогодние веночки… И все это с таким позитивом, что и в самом деле возникает ощущение, что попал какой-то сказочный мир, где царит добро.

Рождественская ярмарка в одесской Кирхе
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, подарки
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, посетители
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, хенд-мейд
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, игрушки
На ярмарке в Одессе
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, торговая точка

Жарятся мясо и колбаски, аромат глинтвейна тоже погружает в праздник. Люди стоят в очереди за вкусностями и горячими напитками, делают селфи на фоне фотозон и просто отдыхают.

Рождественская ярмарка в Кирхе, Одессе, декабрь 2023
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, глинтвейн
Посетители ярмарки в Одессе
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, за столами
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, колбаски
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, угощение
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, посетители

– Какое-то забытое чувство: елка, глинтвейн, украшения… Даже покидать эту ярмарку не хочу, – прислушалась я к «оценке» действа от двух подруг.

Трудно не согласиться…

Напомним, что ярмарка в Кирхе продлится до 28 декабря.

А как все это выглядит – смотрите на наших фото:

Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, палатка
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, сувениры
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, венок
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, у лестницы
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, елка
Рождественская ярмарка в одесской Кирхе, фотозона
На рождественской ярмарке в Одессе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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