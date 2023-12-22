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Одеса перед Різдвом: від калачів до пряничних ялинок (фоторепортаж)

Одеса перед Різдвом: від калачів до пряничних ялинок (фоторепортаж)

Одеса перед Різдвом, яке офіційно тепер ми відзначаємо 25 грудня… Магазини, пекарні, ринки в ці передріздвяні дні приваблюють ароматом калачів, святкових кексів, штоленів, пандоро і навіть пряничних ялинок.

Різдвяних калачів — безліч. Ціни на них — від 35 до 200 гривень. Так, такий ось діапазон. Бо ж є «класичні» калачі, а є «Елітні», а ще — з подарунками… Тому й ціни такі різні.

Калачи. Котова
Калачи. Котова
Калачи. Котова

До речі, найдорожчий (маю на увазі, звісно, ціну) перед Різдвом на початку цього року коштував 140 гривень

Пряничну ялинку рекламують як новинку, а от до штоленів та пандоро ми вже майже звикли. Панетоне ще викликає питання: «Це що і з чого виготовлене?».

Калачи. Котова

У деяких пекарнях пропонують скуштувати те чи інше «найсмачніше передріздвяне диво». Там же почула: «То ми в цьому році Різдво відзначаємо двічі?»…

Штоленів теж багато — на різний смак і гаманець. Ціни стартують від 180 гривень. Калачи. Котова

І ще… Знайшла ще одну назву різдвяного солодкого асортименту — «святковий кекс». Продавчиня мені з цього приводу пояснила^

— Ми торгуємо калачами та святковими кексами. І це дуже добре. Бо не можу я весь час пояснювати людям, у чому різниця між пандоро і штоленами. До речі, іноді вони відрізняються тільки «зовнішнім виглядом» та ціною.

Калачи. Котова
Калачи. Котова
Калачи. Котова
Калачи. Котова

Мої власні спостереження показали: люди частіше купують на Різдво «класичні» українські калачі…

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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