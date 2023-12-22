Одеса перед Різдвом: від калачів до пряничних ялинок (фоторепортаж)

Одеса перед Різдвом, яке офіційно тепер ми відзначаємо 25 грудня… Магазини, пекарні, ринки в ці передріздвяні дні приваблюють ароматом калачів, святкових кексів, штоленів, пандоро і навіть пряничних ялинок.
Різдвяних калачів — безліч. Ціни на них — від 35 до 200 гривень. Так, такий ось діапазон. Бо ж є «класичні» калачі, а є «Елітні», а ще — з подарунками… Тому й ціни такі різні.
До речі, найдорожчий (маю на увазі, звісно, ціну) перед Різдвом на початку цього року коштував 140 гривень…
Пряничну ялинку рекламують як новинку, а от до штоленів та пандоро ми вже майже звикли. Панетоне ще викликає питання: «Це що і з чого виготовлене?».
У деяких пекарнях пропонують скуштувати те чи інше «найсмачніше передріздвяне диво». Там же почула: «То ми в цьому році Різдво відзначаємо двічі?»…
Штоленів теж багато — на різний смак і гаманець. Ціни стартують від 180 гривень.
І ще… Знайшла ще одну назву різдвяного солодкого асортименту — «святковий кекс». Продавчиня мені з цього приводу пояснила^
— Ми торгуємо калачами та святковими кексами. І це дуже добре. Бо не можу я весь час пояснювати людям, у чому різниця між пандоро і штоленами. До речі, іноді вони відрізняються тільки «зовнішнім виглядом» та ціною.
Мої власні спостереження показали: люди частіше купують на Різдво «класичні» українські калачі…
Фото: Марія Котова