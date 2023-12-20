Новини Одеси та Одеської області

В одеській Кірсі готуються до великого Різдвяного ярмарку (фоторепортаж)

В одеській Кірсі готуються до великого Різдвяного ярмарку (фоторепортаж)

З 22 по 28 грудня у дворику одеського Кафедрального собору святого Павла (Кірха) триватиме великий Різдвяний ярмарок. В одеській Кірсі вже готуються до святкового дійства. Вхід на ярмарок — вільний.

Різдвяний ярмарок на воєнному стані…

Кирха. Котова

Згадала, як він проходив у минулому (теж воєнному) році. Тоді капав дощ, погода була похмурою, а до дворика одеської Кірхи люди стояли навіть в черзі, аби потрапити на добре різдвяне свято… Практично всі були з дітьми… Дворик перетворився на казку — цікаву, смачну, з можливістю придбати подарунки.

Кирха. Котова
Кирха. Котова

 

Ну а поки що, як ми впевнились, у дворику йде підготовка до ярмарку: прикрашається ялинка, створюється святкова атмосфера; навіть маленькі ягнята вже готові зустрічати гостей ярмарку.

Кирха. Котова
Кирха. Котова

Двадцять другого грудня людей будуть зустрічати неймовірні святкові аромати смажених ковбасок, солодких смаколиків, прикраси та інші вироби, що створені руками справжніх майстрів.

Кирха. Котова

Двадцять відсотків від прибутку підуть на допомогу ЗСУ…

Фото: Марія Котова

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати