В одеській Кірсі готуються до великого Різдвяного ярмарку (фоторепортаж)

Різдвяний ярмарок на воєнному стані…

Згадала, як він проходив у минулому (теж воєнному) році. Тоді капав дощ, погода була похмурою, а до дворика одеської Кірхи люди стояли навіть в черзі, аби потрапити на добре різдвяне свято… Практично всі були з дітьми… Дворик перетворився на казку — цікаву, смачну, з можливістю придбати подарунки.

Ну а поки що, як ми впевнились, у дворику йде підготовка до ярмарку: прикрашається ялинка, створюється святкова атмосфера; навіть маленькі ягнята вже готові зустрічати гостей ярмарку.

Двадцять другого грудня людей будуть зустрічати неймовірні святкові аромати смажених ковбасок, солодких смаколиків, прикраси та інші вироби, що створені руками справжніх майстрів.

Двадцять відсотків від прибутку підуть на допомогу ЗСУ…

Фото: Марія Котова