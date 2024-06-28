Охолоджуюча радість: де в Одесі поїсти справжнє морозиво

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Морозиво – сотні років залишається улюбленим літнім смаколиком дітей та дорослих. Сучасне морозиво – це сотні смаків, від класичного пломбіру до екзотичних, з овочами, сиром та алкоголем. Все це можна спробувати і в Одесі.

Царство холоду та смаку

Ви навряд чи пройдете повз пряничного чоловічка, який сидить в будь-яку погоду біля дверей кафе Icetory і являється символом цього місця. Біля нього завжди хтось фотографується і це не завжди діти.

Всередині кафе багато світла та повітря. Його зроблено в ніжних блакитно-білих відтінках. В залі декілька видів стільців та диванів, а на вулиці облаштовані майданчики. В кафе на Садовій є полички з книгами, тож тут ще можна посидіти не лише в інтернеті, а й погортати книгу.

Поїсти та охолонути. А що в меню?

В кафе Icetory готують 35 найменувань морозива. Крім того, тут можна купити морозиво розфасоване в баночки та стаканчики, а також торти-морозиво. В асортименті є морозиво без цукру, сорбети (морозиво без молока), безлактозне морозиво. Також можна скуштувати морозиво з алкоголем та на сирній основі. Важливо, що морозиво можна купити з собою додому та донести його навіть в найспекотнішу погоду в спеціальному термобоксі. До речі, кожне морозиво ви можете спробувати на смак і обрати те, що вам до вподоби.

Крім морозива тут готують каву та молочні коктейлі. До морозива можна купити солодощі – різнокольорові горішки з пісочного тіста та різноманітною начинкою, трубочки з кремом, торти та тістечка, пряники, печиво та цукерки – справжня дитяча радість.

В кафе на Садовій можна знайти як солодкі, так і “бутербродні” круасани з шинкою, прошуто, індичкою або сьомгою.

Цитати з меню:

Морозиво Пломбір, Манго, Італійський пармезан, Вишня амарена, Snikerino, Oreooo і будь-яких інших смаків — 90 грн 100 г.

Лимонад — 90 грн.

Гарячий шоколад — 85 грн.

Капучино — 65 грн.

Мілкшейк — 150 грн.

Афогато — 70 грн.

Експерименти з сиром, алкоголем та екзотичними фруктами

Для того, щоб оцінити різні смаки, я замовила декілька кульок різного морозива. На жаль не всі смаки були в наявності — і це не дивно, адже протягом дня морозиво продається і не завжди готується друга порція. До того ж через відключення світла, зараз не роблять відразу багато смаків, адже зберігати морозиво в правильній кондиції в таких умовах дуже важко.

Отже, я обрала: Лимон — мʼяту, Філадельфію — інжир, Темний шоколад, Вишневе, Лимончелло, Манго на кокосовому молоці. До морозива я взяла три горішки з різними смаками та лимонад. Звісно, цю кількість неможливо скуштувати за один раз, тому я заглянула і в кафе на Садовій і в кафе на Дерибасівській.

Морозиво можна замовити як у вафельному стаканчику, так і в картонному. Фірмові лимонади подають в пластикових пляшках. В принципі, за всі ці роки тут мало що змінилося – якість продукту залишається високою, обслуговування максимально клієнтоорієнтоване.

Морозиво має однорідну консистенцію – що означає, що воно не переморожувалось декілька разів. Ще одна ознака доброї якості та свіжості – в морозиві немає крупинок льоду. Смаки та кольори продукту максимально натуральні та нехімічні. В сирному морозиві відчувається характерна нотка солоності, а дрібні шматочки солодкого інжиру балансують смак. Те ж саме можна сказати і про Лімончело – морозиво із додаванням алкоголю та лимонних скоринок. Морозиво з темним шоколадом має такий же приємний глибокий і не солодкий смак, як і шматочок якісного шоколаду, який дуже вдало доповнює смак з покладеної поряд кульки вишневого морозива. До речі, рекомендую саме так насолоджуватися цими десертами – поєднувати в стаканчику різні смаки, але не більше двох в одному стаканчику.

До речі, до морозива дуже пасують фірмові різнокольорові горішки. Наші читачі постарше, памʼятають чугунні форми, в яких мами або бабусі творили справжнє диво – печиво з начинкою із вареної згущонки. Зараз воно переживає другу хвилю популярності. Горішки можна купити в багатьох кавʼярнях. Але в Icetory їх готують різнокольоровими з безліччю начинок – сирних, праліне, кремових. Їх можна купити як поштучно, так і в подарунковій упаковці.

Загальне враження

Те, що заклад існує вже багато років і розширюється, говорить про те, що це морозиво подобається не лише деяким гурманам, а й тисячам відвідувачів. Широкий асортимент, пошуки нових смаків, ідеальна чистота – незмінні показники високих стандартів.

Дуже хочеться подякувати всім, хто в умовах, коли світла немає по десять годин на добу, продовжує працювати на генераторах та дарувати нам за смачну радість.