Результати онлайн-анкетування мешканців Ренійської громади зі статусом ВПО

Нагадаємо, 15 – 29 грудня 2023 видання «Одеське життя» проводило онлайн опитування серед мешканців Ренійської та Балтської громад зі статусом ВПО з метою виявлення основних потреб та проблем, з якими вони зіткнулися під час мешкання у приймаючій громаді.

Чому люди обрали Ренійську громаду?

В опитуванні взяли участь 80 респондентів. Близько 90% опитаних приїхали сюди понад рік тому. Дві третини опитаних зазначили, що їх задовольняє стан житлових, соціальних, медичних, освітніх та інших потреб.

Як у Ренійській громаді вирішено житлове питання?

Як показало опитування, більшість переселенців — 63% — орендують у Рені житло самостійно.

Вільний ринок житла в Рені утворився ще до великої війни — частина мешканців закрили свої квартири і виїхали на заробітки в інші країни. Тепер у них з’явилася можливість здавати порожнє житло.

Соромно констатувати, але житло в Рені здають дорого: кому війна, а кому — мати рідна.

«З нас одна господиня запросила 10 тисяч на місяць плюс комуналку, — розповіла переселенка з Бахмута. — Я її запитала: ви розумієте, звідки ми приїхали? І чому приїхали? Ви розумієте, що в нас більше немає свого дому? Але розуміння я не побачила, довелося шукати варіант подешевше, щоб укластися хоча б у ті гроші, які отримуємо від держави».

З результатами анкетування буде ознайомлено керівництво громади і Раду внутрішньо переміщених осіб.