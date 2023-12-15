Опитування для ВПО в Ренійській та Балтській громадах: розкажіть про проблеми, з якими зіткнулися

Видання «Одеське життя» розпочинає новий проект та пропонує мешканцям Ренійської та Балтської громад, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, взяти участь в опитуванні.
Метою опитування є виявлення основних потреб та проблем, з якими ви зіткнулися під час мешкання у приймаючій громаді. В анкеті — всього сім запитань, і вона цілком анонімна.
За результатами анкети буде проведено обговорення на круглому столі за участі представників місцевої влади щодо поліпшення доступності та якості послуг для вас як нових мешканців громади.
Опитування є анонімним, але просимо вас вказати свій вік, стать і вид населеного пункту, в якому наразі мешкаєте. Отримані дані будуть використані тільки в узагальненому вигляді.
Матеріали друкуватимуться на сторінках газети і розміщуватимуться на сайті та у соцмережах «Одеського життя».