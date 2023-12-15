Новини Одеси та Одеської області

Опитування для ВПО в Ренійській та Балтській громадах: розкажіть про проблеми, з якими зіткнулися

Опитування для ВПО в Ренійській та Балтській громадах: розкажіть про проблеми, з якими зіткнулися

Видання «Одеське життя» розпочинає новий проект та пропонує мешканцям Ренійської та Балтської громад, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, взяти участь в опитуванні.

Метою опитування є виявлення основних потреб та проблем, з якими ви зіткнулися під час мешкання у приймаючій громаді. В анкеті — всього сім запитань, і вона цілком анонімна.

За результатами анкети буде проведено обговорення на круглому столі за участі представників місцевої влади щодо поліпшення доступності та якості послуг для вас як нових мешканців громади.

Опитування є анонімним, але просимо вас вказати свій вік, стать і вид населеного пункту, в якому наразі мешкаєте. Отримані дані будуть використані тільки в узагальненому вигляді.

Матеріали друкуватимуться на сторінках газети і розміщуватимуться на сайті та у соцмережах «Одеського життя».

Посилання на анкети

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати