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Результаты онлайн-анкетирования жителей Ренийской громады со статусом ВПО

Результаты онлайн-анкетирования жителей Ренийской громады со статусом ВПО

15 — 29 декабря 2023 года издание «Одесская жизнь» провело опрос жителей Балтской и Ренийской громад, которые имеют статус внутренне перемещенного лица.

Напомним, 15 — 29 декабря 2023 года издание «Одесская жизнь» проводило онлайн опрос среди жителей Ренийской и Балтской громад со статусом ВПО с целью выявления основных потребностей и проблем, с которыми они столкнулись во время проживания в принимающей громаде.

Почему люди выбрали Ренийскую громаду?

Почему люди выбрали Ренийскую громаду Помощь ВПЛ Ренийской громады

В опросе приняли участие 80 респондентов. Около 90% опрошенных приехали сюда более года назад. Две трети опрошенных отметили, что их удовлетворяет состояние жилищных, социальных, медицинских, образовательных и других потребностей.

Как в Ренийской громаде решен жилищный вопрос?

Где в Ренийской громаде живут ВПО

Как показал опрос, большинство переселенцев — 63% — арендуют в Рени жилье самостоятельно. 

Свободный рынок жилья в Рени образовался еще до большой войны — часть жителей закрыли свои квартиры и уехали на заработки в другие страны. Теперь у них появилась возможность сдавать пустующее жилье. 

Стыдно констатировать, но жилье в Рени сдают дорого: кому война, а кому — мать родная.

«С нас одна хозяйка запросила 10 тысяч в месяц плюс коммуналку, — рассказала переселенка из Бахмута, — Я ее спросила: вы понимаете, откуда мы приехали? И почему приехали? Вы понимаете, что у нас больше нет своего дома? Но понимания я не увидела, пришлось искать вариант подешевле, чтобы уложиться хотя бы в те деньги, которые получаем от государства».

С результатами анкетирования будет ознакомлено руководство громады и Совет внутренне перемещенных лиц.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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