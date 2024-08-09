Рені: вільне житло є, але більшість переселенців живуть на валізах

Капіталу немає

Переважна більшість переселенців не ставлять собі завдання придбати в Ренійській громаді житло і залишитися тут назавжди. Чому? У кожного – своя ситуація.

— Ми жили в селі за тридцять кілометрів від Миколаєва, — розповідає Вікторія Гончарова. – У нас було все – впорядкований будинок, город. Зараз живемо в Рені – куми надали нам житло безплатно, ми оплачуємо лише комунальні послуги. Останнім часом розглядаємо питання купівлі житлоплощі в Рені, але для цього нам необхідно продати свій будинок, адже іншого капіталу ми не маємо. Спочатку на наш будинок на Миколаївщині були покупці, але ми продавати не хотіли, сподівалися повернутися. А тепер, коли зважилися осісти в Рені та виставили будинок на продаж, не надійшло жодного дзвінка. Ми хотіли б продати свій будинок хоч би за 8-10 тисяч доларів, адже в нього було так багато вкладено. Ціни на житло у Рені різні, від 8 до 70 тисяч доларів. Варіанти дешевше не підходять, оскільки це житло потребує ремонту, що в наш час коштуватиме дорого. Продовжуємо шукати варіанти. І чекати покупців на будинок у Миколаївській області.

Пенсіонерка Антоніна Осінцева приїхала до Рені з сім’єю із Херсона одразу після його деокупації. Залишатися там було дуже небезпечно: агресор, який змушений був відступити під тиском ЗСУ, кидає бомби та снаряди на житлові квартали. Один із цих снарядів 24 листопада 2022 року потрапив у багатоповерховий будинок, де жила Антоніна Іванівна. У свої 80 років жінка лишилася без даху над головою. На щастя, є житлова площа у її дочки.

— Ми не думаємо у Рені нічого купувати, бо у нас немає грошей, – каже Антоніна Осінцева. – Орендуємо житло, сподіваємось на Перемогу – і поїдемо додому. Поки дім доньки живий, хоча вже був двічі поранений.

Як показало опитування гостей Ренійської громади, проведене редакцією газети «Одеське життя» навесні цього року, 37% переселенців вдалося знайти в Рені безкоштовне житло (або оплачують лише комунальні послуги), але дві третини приїжджих змушені платити господарям квартир та будинків орендну плату.

У селі добре – тихо

Переселенців – тисячі, а прикладів купівлі житла у Ренійській громаді – одиниці.

Один із таких прикладів – Ігор Яворський, який переїхав із Миколаєва до села Новосільське Ренійської громади. У Миколаєві він працював комерційним директором фірми, яка на партнерських полях займалася виробництвом сільськогосподарської продукції, зокрема овочів. Ігор почав і сам займатися виробництвом овочів, будував великі плани, але війна все зруйнувала. Знайомий із Придунав’я розповів йому, що у селі Новосільське 70% мешканців займаються виробництвом овочів: тут є вода, сюди приїжджають оптові покупці. І оскільки Ігор мав певні заощадження, він вирішив купити в Новосільському будинок і розгорнути бізнес.

— Ігор вирощує не лише овочі, а й баштан – кавуни та дині, — розповідає депутат Ренійської міськради Валерій Бабере. – Він уже зовсім освоївся у нашому селі, ми його вважаємо своїм.

Ще один приклад – родина одеситів, яка купила будинок у селі Котловина.

— Щоправда, ми встигли це зробити ще до початку великої війни, — розповідає Марина Лозанова. – У Котловині живуть наші знайомі, до яких ми іноді приїжджали в гості. Це село, його доброзичливі люди, їхні багаті гагаузькі традиції, унікальна бессарабська кухня та прекрасне озеро Ялпуг нам так сподобалися, що чоловік вирішив купити тут будинок. Тим більше, що житло тут, порівняно з Одесою, втричі дешевше. Ми дуже раді, що купили будинок у Котловині – у селі тихо, не лякають людей бомбардування. До нас часто приїжджають діти, привозять онуків. До Одеси, звісно, часто їздимо, але більше часу живемо у селі та дуже щасливі.

За якою ціною можна придбати житло?

Найдешевший варіант, який нам удалося знайти на ринку житла міста Рені, — це однокімнатна квартира на п’ятому поверсі панельного будинку в житловому мікрорайоні порту: за цю квартиру без ремонту просять сім тисяч доларів. Скажемо одразу, район не популярний, оскільки недалеко порт, який торік постраждав від атак дронів, тож з того часу в оголошеннях про купівлю житла нерідко вказують: «Район порту не пропонувати».

Найдорожчий варіант – дворівнева квартира загальною площею 100 квадратних метрів у центрі міста. За неї просять 90 тисяч доларів – заходь та живи.

За трикімнатну квартиру з ремонтом (київський проект) просять 20 тисяч, за двокімнатну в більш-менш нових будинках – від 15 до 28 тисяч, залежно від стану квартири.

Можна підшукати дешевші варіанти десь на «Черемушках»: за трикімнатну квартиру на 47 квадратних метрів з сарайкою у дворі просять 12,5 тисячі доларів. Двокімнатну тут же на «Черемушках» можна купити за 9,5 тисячі доларів. Як бонус – гараж у дворі «такої собі» якості.

Продаються в Рені й приватні будинки, ціни різні. Якщо це хата без ремонту та не газифікована, то можна стати її власником за 5,5 тисячі доларів. Якщо є зручності у будинку, сауна, літня кухня, проведено газ, воду, впорядковано двір із зонами для відпочинку, майстернями, місцем для машини тощо, і все це в стані «заходь і живи», попросять до 20 тисяч умовних одиниць.

Ціни залежать від розташування будинку, площі земельної ділянки, наявних на ньому фруктових дерев, винограду та багатьох інших обставин.

Варіанти краще шукати у місцевій групі у Вайбері «Нерухомість Рені і району» або на Olx.