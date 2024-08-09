Рени: свободное жилье есть, но большинство переселенцев живут на чемоданах

Капитала нет

Подавляющее большинство переселенцев не ставят себе задачу приобрести в Ренийской громаде жилье и остаться здесь навсегда. Почему? У каждого — своя ситуация.

— Мы жили в селе в тридцати километрах от Николаева, — рассказывает Виктория Гончарова, — У нас было все — благоустроенный дом, огород. Сейчас живем в Рени — кумовья предоставили нам жилье бесплатно, мы оплачиваем только коммунальные услуги. В последнее время рассматриваем вопрос покупки жилплощади в Рени, но для этого нам необходимо продать свой дом, ведь другого капитала у нас нет. Сначала на наш дом на Николаевщине были покупатели, но мы продавать не хотели, надеялись вернуться. А теперь, когда решились осесть в Рени и выставили дом на продажу, не поступило ни одного звонка. Мы хотели бы продать свой дом хотя бы за 8-10 тысяч долларов, ведь в него было так много вложено. Цены на жилье в Рени разные, от 8 до 70 тысяч долларов. Варианты дешевле не подходят, поскольку это жилье требует ремонта, что в наше время будет стоить дорого. Продолжаем искать варианты. И ждать покупателей на дом в Николаевской области.

Пенсионерка Антонина Осинцева приехала в Рени с семьей из Херсона сразу после его деоккупации. Оставаться там было очень опасно: агрессор, который вынужден был отступить под давлением ВСУ, бросает бомбы и снаряды на жилые кварталы. Один из этих снарядов 24 ноября 2022 года попал в многоэтажный дом, где жила Антонина Ивановна. В свои 80 лет женщина осталась без крыши над головой. К счастью, есть жилая площадь у ее дочери.

— Мы не думаем в Рени ничего покупать, потому что у нас нет денег, — говорит Антонина Осинцева, — арендуем жилье, надеемся на Победу — и поедем домой. Пока дом дочери жив, хотя уже был дважды ранен.

Как показал опрос гостей Ренийской громады, проведенный редакцией газеты «Одесская жизнь» весной этого года, 37% переселенцев удалось найти в Рени бесплатное жилье (или оплачивают только коммунальные услуги), но две трети приезжих вынуждены платить хозяевам квартир и домов арендную плату.

В деревне хорошо — тихо

Переселенцев — тысячи, а примеров покупки жилья в Ренийской громаде — единицы.

Один из таких примеров — Игорь Яворский, который переехал из Николаева в село Новосельское Ренийской громады. В Николаеве он работал коммерческим директором фирмы, которая на партнерских полях занималась производством сельскохозяйственной продукции, в частности овощей. Игорь начал и сам заниматься производством овощей, строил большие планы, но война все разрушила. Знакомый из Придунавья рассказал ему, что в селе Новосельское 70% жителей занимаются производством овощей: здесь есть вода, сюда приезжают оптовые покупатели. И поскольку Игорь имел определенные сбережения, он решил купить в Новосельском дом и развернуть бизнес.

— Игорь выращивает не только овощи, но и бахчу — арбузы и дыни, — рассказывает депутат Ренийского горсовета Валерий Бабере, — Он уже совсем освоился в нашем селе, мы его считаем своим.

Еще один пример — семья одесситов, которая купила дом в селе Котловина.

— Правда, мы успели это сделать еще до начала большой войны, — рассказывает Марина Лозанова, — В Котловине живут наши знакомые, к которым мы иногда приезжали в гости. Это село, его доброжелательные люди, их богатые гагаузские традиции, уникальная бессарабская кухня и прекрасное озеро Ялпуг нам так понравились, что муж решил купить здесь дом. Тем более, что жилье здесь, по сравнению с Одессой, втрое дешевле. Мы очень рады, что купили дом в Котловине — в селе тихо, не пугают людей бомбежки. К нам часто приезжают дети, привозят внуков. В Одессу, конечно, часто ездим, но больше времени живем в селе и очень счастливы.

По какой цене можно приобрести жилье?

Самый дешевый вариант, который нам удалось найти на рынке жилья города Рени, — это однокомнатная квартира на пятом этаже панельного дома в жилом микрорайоне порта: за эту квартиру без ремонта просят семь тысяч долларов. Скажем сразу, район не популярный, поскольку недалеко порт, который в прошлом году пострадал от атак дронов, поэтому с тех пор в объявлениях о покупке жилья нередко указывают: «Район порта не предлагать».

Самый дорогой вариант — двухуровневая квартира общей площадью 100 квадратных метров в центре города. За нее просят 90 тысяч долларов — заходи и живи.

За трехкомнатную квартиру с ремонтом (киевский проект) просят 20 тысяч, за двухкомнатную в более-менее новых домах — от 15 до 28 тысяч, в зависимости от состояния квартиры.

Можно подыскать варианты подешевле где-то на «Черемушках»: за трехкомнатную квартиру на 47 квадратных метров с сарайчиком во дворе просят 12,5 тысячи долларов. Двухкомнатную здесь же на «Черемушках» можно купить за 9,5 тысячи долларов. В качестве бонуса — гараж во дворе «такого себе» качества.

Продаются в Рени и частные дома, цены разные. Если это дом без ремонта и не газифицирован, то можно стать его владельцем за 5,5 тысячи долларов. Если есть удобства в доме, сауна, летняя кухня, проведен газ, вода, благоустроен двор с зонами для отдыха, мастерскими, местом для машины и т.д., и все это в состоянии «заходи и живи», попросят до 20 тысяч условных единиц.

Цены зависят от расположения дома, площади земельного участка, имеющихся на нем фруктовых деревьев, винограда и многих других обстоятельств.

Варианты лучше искать в местной группе в Вайбере «Недвижимость Рени и района» или на Olx.