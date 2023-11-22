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Рани Одеси: на Софіївській вже немає вирви від ракетного удару (фоторепортаж)

Рани Одеси: на Софіївській вже немає вирви від ракетного удару (фоторепортаж)

Жахливу вирву, яку створив ракетний удар по вул. Софіївській у ніч з п’ятого на шосте листопада, ви вже не побачите. Її ліквідували та заасфальтували.

Нагадаємо, «подарунок» у вигляді вирви утворився внаслідок рашистського ракетного прильоту. Тепер вирву вже заасфальтували.

Софиевская. Котова

Роботи тривали довго, про що нещодавно розповідало «Одеське життя». Бо ж треба було полагодити водовід, а потім провести роботи з герметизації пошкодженого тут газопроводу та приєднати мікрорайон до газопостачання.

Софиевская. Котова
Софиевская. Котова

Інші дорожні роботи поруч з Художнім національним музеєм ще тривають…

Що ж стосується історичних будинків, які постраждали поруч з Художнім музеєм (там теж ще продовжуються роботи з ліквідації наслідків удару), то вони тепер дивляться на Софіївську та провулок Ляпунових пошкодженими балконами, вікнами без скла. Замість звичних вікон —  плівка чи фанерні листи…

Софиевская. Котова
Софиевская. Котова

Трамвай сьомого маршруту курсує по Софіївській у звичному режимі, як і інший транспорт.

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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