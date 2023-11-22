Рани Одеси: на Софіївській вже немає вирви від ракетного удару (фоторепортаж)

Нагадаємо, «подарунок» у вигляді вирви утворився внаслідок рашистського ракетного прильоту. Тепер вирву вже заасфальтували.

Роботи тривали довго, про що нещодавно розповідало «Одеське життя». Бо ж треба було полагодити водовід, а потім провести роботи з герметизації пошкодженого тут газопроводу та приєднати мікрорайон до газопостачання.

Інші дорожні роботи поруч з Художнім національним музеєм ще тривають…

Що ж стосується історичних будинків, які постраждали поруч з Художнім музеєм (там теж ще продовжуються роботи з ліквідації наслідків удару), то вони тепер дивляться на Софіївську та провулок Ляпунових пошкодженими балконами, вікнами без скла. Замість звичних вікон — плівка чи фанерні листи…

Трамвай сьомого маршруту курсує по Софіївській у звичному режимі, як і інший транспорт.

Фото: Марія Котова