Раны Одессы: на Софиевской уже нет воронки от ракетного удара (фоторепортаж)

Напомним, «подарок» в виде воронки образовался вследствие рашистского ракетного прилета. Теперь воронку уже заасфальтировали.

Работы продолжались долго, о чем недавно рассказывала «Одесская жизнь». Ведь нужно было починить водовод, а затем провести работы по герметизации поврежденного здесь газопровода и присоединить микрорайон к газоснабжению.

Другие дорожные работы рядом с Художественным национальным музеем еще продолжаются.

Что касается исторических домов, пострадавших рядом с Художественным музеем (там тоже продолжаются работы по ликвидации последствий удара), то они теперь смотрят на Софиевскую и переулок Ляпуновых поврежденными балконами, окнами без стекол. Вместо привычных окон — пленка или фанерные листы…

Трамвай седьмого маршрута курсирует по Софиевской в обычном режиме, как и другой транспорт.

Фото: Мария Котова