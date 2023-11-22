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Раны Одессы: на Софиевской уже нет воронки от ракетного удара (фоторепортаж)

Раны Одессы: на Софиевской уже нет воронки от ракетного удара (фоторепортаж)

Ужасную воронку от ракетного удара по ул. Софиевской в ночь с пятого на шестое ноября вы уже не увидите. Ее ликвидировали и заасфальтировали.

Напомним, «подарок» в виде воронки образовался вследствие рашистского ракетного прилета. Теперь воронку уже заасфальтировали.

Софиевская. Котова

Работы продолжались долго, о чем недавно рассказывала «Одесская жизнь». Ведь нужно было починить водовод, а затем провести работы по герметизации поврежденного здесь газопровода и присоединить микрорайон к газоснабжению.

Софиевская. Котова
Софиевская. Котова

Другие дорожные работы рядом с Художественным национальным музеем еще продолжаются.

Что касается исторических домов, пострадавших рядом с Художественным музеем (там тоже продолжаются работы по ликвидации последствий удара), то они теперь смотрят на Софиевскую и переулок Ляпуновых поврежденными балконами, окнами без стекол. Вместо привычных окон — пленка или фанерные листы…

Софиевская. Котова
Софиевская. Котова

Трамвай седьмого маршрута курсирует по Софиевской в обычном режиме, как и другой транспорт.

Фото: Мария Котова

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