На початку вулиці Преображенської: через півтора місяця після ракетного удару по Одесі

Минуло майже півтора місяця з липневого ракетного удару рашистів по центру Одеси. Ми побували на початку вулиці Преображенської. Картина жахлива…

Початок Преображенської — це там, де колись був сквер.

Цей історичний куточок дуже постраждав від ракетної атаки по Одесі 23 липня.

Ми були на цьому місці і через кілька днів, коли тут чекали експертів. Тоді тут були розвішані огороджувальні стрічки, колишній сквер здавався невпізнанним…

Що тепер? Дещо змінилося. Старе каміння — майже усюди. Складене, чекає свого часу… Останки металевої огорожі, двері, рами теж складені поруч.

Ось такі «артоб’єкти» тепер «виставлені» на початку Преображенської. Жахливо дивитися на будинки. Вони майже всі тут — пам’ятки архітектури. Понівечені пам’ятки…

Зазирнули у дворики. Там теж жахлива ситуація — як видно на фото. Тепер ці історичні двори називаються «місцем обстеження», «зоною ЮНЕСКО», де «переміщення елементів суворо заборонено»…

Фото: Марія Котова.