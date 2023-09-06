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На початку вулиці Преображенської: через півтора місяця після ракетного удару по Одесі

На початку вулиці Преображенської: через півтора місяця після ракетного удару по Одесі

Минуло майже півтора місяця з липневого ракетного удару рашистів по центру Одеси. Ми побували на початку вулиці Преображенської. Картина жахлива…

Початок Преображенської — це там, де колись був сквер.

Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской

Цей історичний куточок дуже постраждав від ракетної атаки по Одесі 23 липня.

Ми були на цьому місці і через кілька днів, коли тут чекали експертів. Тоді тут були розвішані огороджувальні стрічки, колишній сквер здавався невпізнанним…

Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской

Що тепер? Дещо змінилося. Старе каміння — майже усюди. Складене, чекає свого часу… Останки металевої огорожі, двері, рами теж складені поруч.

Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской

Ось такі «артоб’єкти» тепер «виставлені» на початку Преображенської. Жахливо дивитися на будинки. Вони майже всі тут — пам’ятки архітектури. Понівечені пам’ятки…

Начало Преображенской

Зазирнули у дворики. Там теж жахлива ситуація — як видно на фото. Тепер ці історичні двори називаються «місцем обстеження», «зоною ЮНЕСКО», де «переміщення елементів суворо заборонено»…

Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской

Фото: Марія Котова.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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