Рани Одеси: чи буде відновлено Спасо-Преображенський собор, пошкоджений російською ракетою?

Хто заплатить за ремонт – ще не відомо

Як розповів виданню “Одеське життя” повідомив представник компанії “Стікон” – керівник робіт з відновлення собору Олександр Гаврик.

“Основні роботи з відновлення несучих конструкцій собору планується завершити протягом двох місяців за умови фінансування. На жаль, питання фінансування відновлювальних робіт поки що не вирішене”, – повідомив О. Гаврик.

За його словами, відновлення несучих конструкцій Спасо-Преображенського собору наразі фінансується єпархією коштом добровільних пожертвувань та із залученням обігових коштів компанії “Стікон”, яка і виконувала з 2001 до 2010 року повний цикл загальнобудівельних робіт із відтворення собору.

“Після розробки та затвердження проєкту відновлення собору, буде визначена кошторисна вартість, залишиться вирішити головне питання – питання фінансування. Чи будуть це гроші Італії, ЮНЕСКО або інших міжнародних організацій – питання поки що відкрите”, – уточнив керівник робіт.

Першочергові роботи будівельники провели власним коштом

Як розповіли будівельники, після ракетного удару південно-східна частина будівлі собору зазнала значних пошкоджень несучих конструкцій: стін, перекриттів, купола, металевих ферм* та інших елементів. Чекати на фінансування можливості не було, оскільки отримані пошкодження могли спричинити незворотні наслідки для будівлі загалом, передусім для купольної частини та нижнього храму.

“Після вибухової хвилі окремі елементи стін, перекриттів, покриттів зависли і створили загрозу обвалення інших частин собору, загрозу для життя людей, які працюють з усунення наслідків вибуху.

Пошкоджену будівлю спільно обстежили фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури (ОДАБА), працівники комунальних служб міста, проєктувальники та дійшли спільного рішення, що треба зробити насамперед, щоб захистити нижній храм від впливу атмосферних опадів і недопущення можливого обвалення інших частин собору, включно з купольною частиною.

У період з листопада 2023 року по березень 2024 року проведено:

заміна несучих ферм;

виконано роботи з кладки зовнішніх стін;

замінено перекриття;

демонтовано пошкоджені конструкції вівтарної частини.

Що ще належить зробити

“У наступні періоди будуть потрібні значні кошти на відновлювальні роботи з вентиляції, електропостачання, теплопостачання, оздоблення приміщень і на фасадні роботи”, – пояснив ситуацію Олександр Гаврик.

Нагадаємо, виконання основних робіт з відновлення пошкоджених несучих елементів будівлі собору доручено будівельній компанії “Стікон”, оскільки саме ця компанія виконувала весь комплекс загальнобудівельних робіт з відтворення в Одесі кафедрального Спасо-Преображенського собору з 2001 по 2010 роки.

За інформацією пресслужби Одеської міської ради, наразі уряд Італії переказав перший транш на відновлення кафедрального собору міста на рахунок ЮНЕСКО, про що раніше повідомляло видання “Одеське життя”.

Довідка ОЖ

*Ферма, будівельний термін – це геометрично незмінна конструкція, що являє собою систему зі з’єднаних у вузлах прямолінійних стрижнів. Їх використовують при будівництві культових, спортивних і культурно-масових споруд, великих дахів будинків та інших споруд.

Таміла ТЕРЗІЯН, фото авторки