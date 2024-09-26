Повидло и пирожки со сливами: секреты приготовления старинных балтских блюд

Балта славится не только своей историей, но и богатым кулинарным наследием. Старинные рецепты передаются из поколения в поколение и сохраняют вкус детства и традиций. «Одесская жизнь» заглянула в мир старинных рецептов балтской кухни и узнала секреты приготовления этих простых, но очень вкусных блюд.
Сливовое повидло по-балтски от Евгения Килимника
— В нашем саду было много сливовых деревьев и они всегда щедро плодоносили. Мама каждый год готовила нам вкуснейшее сливовое повидло. Мы мазали этим повидлом кусок хлеба с маслом или без. Также мама пекла нам пирожки или вертуты. И мы всегда делились с друзьями на улице этими вкусностями.
Этот простой рецепт приготовления сливового лакомства хранится в нашей семье, — делится Евгений.
Рецепт
- Сливы без косточки — 5 кг
- Сахар — 3 кг
- Вода — 1 стакан
- Сливочное масло — 200 г
Варить надо на небольшом огне, помешивая, чтобы повидло не пригорело.
Варим, пока повидло не станет густым и если его налить на блюдце и провести посередине ложкой, оно не сойдется.
Затем разливаем в подготовленные банки и закручиваем. Накрываем полотенцем. Если хотим пробовать сразу, то даем повидлу остыть и закрываем капроновой крышкой.
Пирожки со сливами
О приготовлении пирожков из бездрожжевого теста рассказал житель города Балты Владимир Кузьменко:
— Я часто вспоминаю бабушкины пирожки на черене. Бабушка жила в селе Чернече, что на Балтщине. Там до сих пор хозяйки пекут такие пирожки на черене. Бабушка сначала выжигала печь. А пока печь нагревалась, готовила тесто на воде и масле. У нее тесто всегда получалось нежным, а пирожки мягкими. Попробуйте приготовить такие и вы.
Рецепт
- Мука — 5-6 стаканов
- Вода — 2 стакана
- Сахар — 4 ст.л.
- Масло — 6 ст.л.
- Щепотка соли
К воде добавьте масло, щепотку соли, сахар. Размешайте все. Затем всыпьте туда муку и замесите мягкое тесто.
Разделите его на шарики. Затем каждый из них раскатайте, положите на середину нарезанные сливы, защелкните.
В печи разверните огонь и положите пирожки на черенки. А если нет печи, то выпекайте в духовке. Как достанете пирожки из печи, накройте их полотенцем. Приятного аппетита!
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