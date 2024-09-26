Повидло и пирожки со сливами: секреты приготовления старинных балтских блюд

Сливовое повидло по-балтски от Евгения Килимника

— В нашем саду было много сливовых деревьев и они всегда щедро плодоносили. Мама каждый год готовила нам вкуснейшее сливовое повидло. Мы мазали этим повидлом кусок хлеба с маслом или без. Также мама пекла нам пирожки или вертуты. И мы всегда делились с друзьями на улице этими вкусностями.

Этот простой рецепт приготовления сливового лакомства хранится в нашей семье, — делится Евгений.

Рецепт

Сливы без косточки — 5 кг

Сахар — 3 кг

Вода — 1 стакан

Сливочное масло — 200 г

Варить надо на небольшом огне, помешивая, чтобы повидло не пригорело.

Варим, пока повидло не станет густым и если его налить на блюдце и провести посередине ложкой, оно не сойдется.

Затем разливаем в подготовленные банки и закручиваем. Накрываем полотенцем. Если хотим пробовать сразу, то даем повидлу остыть и закрываем капроновой крышкой.

Пирожки со сливами

О приготовлении пирожков из бездрожжевого теста рассказал житель города Балты Владимир Кузьменко:

— Я часто вспоминаю бабушкины пирожки на черене. Бабушка жила в селе Чернече, что на Балтщине. Там до сих пор хозяйки пекут такие пирожки на черене. Бабушка сначала выжигала печь. А пока печь нагревалась, готовила тесто на воде и масле. У нее тесто всегда получалось нежным, а пирожки мягкими. Попробуйте приготовить такие и вы.

Рецепт

Мука — 5-6 стаканов

Вода — 2 стакана

Сахар — 4 ст.л.

Масло — 6 ст.л.

Щепотка соли

К воде добавьте масло, щепотку соли, сахар. Размешайте все. Затем всыпьте туда муку и замесите мягкое тесто.

Разделите его на шарики. Затем каждый из них раскатайте, положите на середину нарезанные сливы, защелкните.

В печи разверните огонь и положите пирожки на черенки. А если нет печи, то выпекайте в духовке. Как достанете пирожки из печи, накройте их полотенцем. Приятного аппетита!

Читайте также: