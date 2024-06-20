Попри тривоги: з медалями та досягненнями завершився навчальний рік у Кодимській громаді

– Сергію Миколайовичу, як працювала сфера освіти цього року?

– Незважаючи на виклики сьогодення, учні, вчителі і батьки нашої громади гідно пройшли випробування і вдало завершили навчальний рік. Успішність дітей постійно моніторилась не тільки школою, а й відповідними службами. Варто зазначити, що учні не втратили мотивації за постійних сигналів тривоги, за підвищеної емоційності. Так, непросто було, але в тих укриттях, де була можливість, заняття продовжувались.

Здається, уроки в укриттях лише загартували дітей і вони ще з більшою цікавістю засвоювали науку. Освітній процес, незважаючи ні на що, йшов успішно. Заняття проходили офлайн. Адже освітянська лінія фронту теж дуже важлива і треба працювати та йти до перемоги, навіть якщо ця перемога – написати контрольну чи вивчити вірш.

Правда, одна зі шкіл змушена була проводити навчання у дві зміни, бо укриття не відповідало всім вимогам. Ми працюємо над цим питанням, щоб наступного року діти мали можливість навчатися в одну зміну.

– Чи є у громаді психолог, до якого могли б звернутися учні чи батьки з дітьми?

– Так, психологи працюють в опорних закладах освіти Кодими та інклюзивно-ресурсному центрі. Якщо є потреба у допомозі психолога, то вони відкриті для всіх, і про це у громаді відомо.

– Чи є медалісти у громаді?

– Нинішній навчальний рік для Кодимської громади плідний гарними здобутками. Цьогоріч 225 учнів отримають свідоцтво про базову освіту. З них 7 — з відзнакою. Свідоцтва про повну загальну середню освіту матимуть 115 юних українців. З них 7 отримають золоті медалі.

Наші учні досягали високих успіхів на олімпіадах, у конкурсах, змаганнях різного рівня. Ці діти – гордість Кодимщини.

– Скільки громада прийняла учнів-переселенців?

— У школах Кодимщини навчалися 82 учні з різних куточків України. Кодимчани зустріли їх привітно, вони почуваються добре у дружній шкільній родині. Діти швидко адаптувалися на новому місці, знайшли друзів.

До речі, вчителі не тільки встигали давати уроки, а й плели маскувальні сітки, готували їжу, збирали гуманітарну допомогу для ЗСУ, забезпечували роботу укриттів. До них долучалися учні та їх батьки.

— Щодо іспитів: були розмови про повернення до формату зовнішнього незалежного оцінювання. Однак випускники і нинішнього року будуть здавати мультипредметне тестування.

— Так, випускники здаватимуть національне мультипредметне тестування. Такий вибір зумовлений частими повітряними тривогами, які спонукатимуть переривати здачу екзаменів та йти до укриття. А це негативно вплине на емоційний стан дітей.

— Що молодь обирає після завершення школи — виші чи професійно-технічне навчання, учбові заклади поблизу свого міста чи не зважають на відстань?

– Знаєте, особливо нічого не змінилось. Війна не порушила дитячих мрій і планів. Вони їдуть навчатися до тих вишів, які були ними обрані раніше. Їх не зупиняють ні сигнали тривог, ні ворожі нальоти. Вони налаштовані рішуче і кажуть, що ворогу не зламати їх волю до знань. Тому бажаю всім юнакам та дівчатам підкорення нових вершин! Мирного неба над Україною і щасливого майбутнього!