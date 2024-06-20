Несмотря на тревоги: с медалями и достижениями завершился учебный год в Кодымской громаде

— Сергей Николаевич, как работала сфера образования в этом году?

— Несмотря на вызовы сегодняшнего дня, ученики, учителя и родители нашей громады достойно прошли испытания и удачно завершили учебный год. Успешность детей постоянно мониторилась не только школой, но и соответствующими службами. Стоит отметить, что ученики не потеряли мотивации при постоянных сигналов тревоги, при повышенной эмоциональности. Да, непросто было, но в тех укрытиях, где была возможность, занятия продолжались.

Кажется, уроки в укрытиях только закалили детей и они еще с большим интересом усваивали науку. Образовательный процесс, несмотря ни на что, шел успешно. Занятия проходили офлайн. Ведь образовательная линия фронта тоже очень важна и надо работать и идти к победе, даже если эта победа — написать контрольную или выучить стихотворение.

Правда, одна из школ вынуждена была проводить обучение в две смены, потому что укрытие не соответствовало всем требованиям. Мы работаем над этим вопросом, чтобы в следующем году дети имели возможность учиться в одну смену.

— Есть ли в громаде психолог, к которому могли бы обратиться ученики или родители с детьми?

— Да, психологи работают в опорных учебных заведениях Кодымы и инклюзивно-ресурсном центре. Если есть потребность в помощи психолога, то они открыты для всех, и об этом в громаде известно.

— Есть ли медалисты в громаде?

— Нынешний учебный год для Кодымской громады плодотворный хорошими достижениями. В этом году 225 учеников получат свидетельство о базовом образовании. Из них 7 — с отличием. Свидетельства о полном общем среднем образовании будут иметь 115 юных украинцев. Из них 7 получат золотые медали.

Наши ученики достигали высоких успехов на олимпиадах, в конкурсах, соревнованиях различного уровня. Эти дети — гордость Кодымщины.

— Сколько громада приняла учеников-переселенцев?

— В школах Кодымщины учились 82 ученика из разных уголков Украины. Кодымчане встретили их приветливо, они чувствуют себя хорошо в дружной школьной семье. Дети быстро адаптировались на новом месте, нашли друзей.

Кстати, учителя не только успевали давать уроки, но и плели маскировочные сетки, готовили еду, собирали гуманитарную помощь для ВСУ, обеспечивали работу укрытий. К ним присоединялись ученики и их родители.

— Что касается экзаменов: были разговоры о возвращении к формату внешнего независимого оценивания. Однако выпускники и в этом году будут сдавать мультипредметное тестирование.

— Да, выпускники будут сдавать национальное мультипредметное тестирование. Такой выбор обусловлен частыми воздушными тревогами, которые будут побуждать прерывать сдачу экзаменов и идти в укрытие. А это негативно повлияет на эмоциональное состояние детей.

— Что молодежь выбирает после завершения школы — вузы или профессионально-техническое обучение, учебные заведения вблизи своего города или не учитывают расстояние?

— Знаете, особо ничего не изменилось. Война не нарушила детских мечтаний и планов. Они едут учиться в те вузы, которые были ими выбраны ранее. Их не останавливают ни сигналы тревог, ни вражеские налеты. Они настроены решительно и говорят, что врагу не сломить их волю к знаниям. Поэтому желаю всем юношам и девушкам покорения новых вершин! Мирного неба над Украиной и счастливого будущего!