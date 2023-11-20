Новости Одессы и Одесской области

Понедельник ноября после штормовых выходных: ветки, листья, цветы (фоторепортаж)

Понедельник ноября после штормовых выходных: ветки, листья, цветы (фоторепортаж)

Ноябрь в этом году показывает капризный характер: практически сразу напомнил, что он осень. Ну а суббота и воскресенье 18 и 19 ноября вообще показались почти зимними да еще и штормовыми.

Да, выходные были «еще те»: в воскресенье одесситы даже были напуганы первым снегом (не рановато ли?!).

Я уже не говорю о ветре, холодном дожде и древопаде (не многовато ли?).

Ну а тут пришел первый день новой рабочей недели, и хотя на улице как-то «необычно» прохладно, но почти никаких «следов» того шторма на улицах Одессы в тихом и не совсем центре мы не увидели.

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

Погода словно сжалилась: нате вам, одесситы, хоть немного солнышка после тех безумных (в смысле погоды) выходных…

В Городском саду и его Летнем театре еще можно увидеть несчастные ветви, которые не выдержали стихии, царившей в субботу и воскресенье.

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

А вот все остальное… Вот как оно так бывает: стоит себе тоненькое-тоненькое молодое дерево, листья у него в оттенках осени, а все же устояло!

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

Да что там цвета и оттенки охры!.. Еще столько деревьев и кустов зеленые-зеленые, словно ноябрь с его стихиями и рядом не проходил.

Странные картины можно увидеть сейчас на улицах города: как будто ноябрь все смешал, чтобы показать поближе к концу года зимне-снежные, летние, осенние, даже весенние натюрморты.

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

Особенно это касается цветов на улицах города и еще совсем зеленых кустов с деревьями.

Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова
Город после шторма. Котова

Как увидишь все это — удивляешься: неужели в самом деле в Одессе вчера пролетал мокрый снег с дождем, а штормовые порывы ветра напоминали нам об очень непростом характере ноября?

Фото: Мария Котова

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