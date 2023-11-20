Понедельник ноября после штормовых выходных: ветки, листья, цветы (фоторепортаж)

Ноябрь в этом году показывает капризный характер: практически сразу напомнил, что он осень. Ну а суббота и воскресенье 18 и 19 ноября вообще показались почти зимними да еще и штормовыми.
Да, выходные были «еще те»: в воскресенье одесситы даже были напуганы первым снегом (не рановато ли?!).
Я уже не говорю о ветре, холодном дожде и древопаде (не многовато ли?).
Ну а тут пришел первый день новой рабочей недели, и хотя на улице как-то «необычно» прохладно, но почти никаких «следов» того шторма на улицах Одессы в тихом и не совсем центре мы не увидели.
Погода словно сжалилась: нате вам, одесситы, хоть немного солнышка после тех безумных (в смысле погоды) выходных…
В Городском саду и его Летнем театре еще можно увидеть несчастные ветви, которые не выдержали стихии, царившей в субботу и воскресенье.
А вот все остальное… Вот как оно так бывает: стоит себе тоненькое-тоненькое молодое дерево, листья у него в оттенках осени, а все же устояло!
Да что там цвета и оттенки охры!.. Еще столько деревьев и кустов зеленые-зеленые, словно ноябрь с его стихиями и рядом не проходил.
Странные картины можно увидеть сейчас на улицах города: как будто ноябрь все смешал, чтобы показать поближе к концу года зимне-снежные, летние, осенние, даже весенние натюрморты.
Особенно это касается цветов на улицах города и еще совсем зеленых кустов с деревьями.
Как увидишь все это — удивляешься: неужели в самом деле в Одессе вчера пролетал мокрый снег с дождем, а штормовые порывы ветра напоминали нам об очень непростом характере ноября?
Фото: Мария Котова