Здали кров по 45 разів: двоє жителів Рені отримали звання «Почесний донор України»

Напередодні Дня міста мешканці Рені Юрій Мадамінов та Валентин Кір’яков отримали звання «Почесний донор України». Посвідчення червоного кольору та знаки їм вручив Почесний громадянин міста Рені лікар-трансфузіолог Антон Ланецький.

Валентин Кір’яков все життя пропрацював на залізниці, водив локомотиви, нині на заслуженому відпочинку. Юрій – портовик із великим стажем, продовжує працювати на причалах. Донорами вони стали ще замолоду, кожен відвідав пункт переливання крові по 45 разів.

— Мої колеги-докери жартують: «Юро, ти сів на голку», — сміється Юрій Мадамінов. – Я справді не уявляю свого життя без донорства.

Здається, що працівники транспортної галузі діляться не лише кров’ю та її компонентами, а й любов’ю до життя.

— Нерідко хлопців викликаємо у критичних ситуаціях, вони готові здати кров у будь-який час, — розповідає медсестра кабінету переливання крові хірургічного відділення Ренійської лікарні Надія Кальчу. – Загалом у перший рік великої війни для кроводачі до нас прийшло близько чотирьохсот людей. Особливо багато зверталося людей у ​​лютому-березні 2022 року. Перед нами поки що не ставлять завдання заготівлі крові та її компонентів для потреб військових шпиталів, ми забезпечуємо місцеві лікувальні заклади. Але, якщо знадобиться, наші постійні донори готові допомогти.

Антон Ланецький, який пропрацював у системі охорони здоров’я 58 років, міцно потис руки Почесним донорам. Вони знайомі давно: 22 роки Антон Іванович очолював Ренійську районну лікарню, а після виходу на пенсію ще 20 років працював завідувачем відділення переливання крові, поставивши роботу служби на належний рівень.

На жаль, у ході медичної реформи відділення переливання крові «оптимізували», але, по суті, база залишилася, працює і готова приймати донорів.

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