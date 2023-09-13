Сдали кровь по 45 раз: двое жителей Рени получили звание «Почетный донор Украины»

Накануне Дня города жители Рени Юрий Мадаминов и Валентин Кирьяков получили звание «Почетный донор Украины». Удостоверения алого цвета и знаки им вручил Почетный гражданин города Рени врач-трансфузиолог Антон Ланецкий.

Валентин Кирьяков всю жизнь проработал на железной дороге, водил локомотивы, сейчас на заслуженном отдыхе. Юрий – портовик с большим стажем, продолжает трудиться на причалах. Донорами они стали еще в молодости, каждый посетил пункт переливания крови по 45 раз.

— Мои коллеги-докеры шутят: «Юра, ты сел на иглу», — смеется Юрий Мадаминов. – Я действительно не представляю своей жизни без донорства.

Кажется, что работники транспортной отрасли делятся не только кровью и ее компонентами, но и любовью к жизни.

— Нередко ребят вызываем в критических ситуациях, они готовы сдать кровь в любое время, — рассказывает медсестра кабинета переливания крови хирургического отделения Ренийской больницы Надежда Кальчу. – Вообще в первый год большой войны для кроводачи к нам пришли около четырехсот человек. Особенно много обращалось людей в феврале-марте 2022 года. Перед нами пока не ставят задачу заготовки крови и ее компонентов для нужд военных госпиталей, мы обеспечиваем местные лечебные учреждения. Но, если понадобится, наши постоянные доноры готовы прийти на помощь.

Антон Ланецкий, проработавший в системе здравоохранения 58 лет, крепко пожал руки Почетным донорам. Они знакомы давно: 22 года Антон Иванович возглавлял Ренийскую районную больницу, а после выхода на пенсию еще 20 лет проработал заведующим отделением переливания крови, поставив работу службы на должный уровень.

К сожалению, в ходе медицинской реформы отделение переливания крови «оптимизировали», но по сути база осталась, работает и готова принимать доноров.

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