Новости Одессы и Одесской области

Сдали кровь по 45 раз: двое жителей Рени получили звание «Почетный донор Украины»

Сдали кровь по 45 раз: двое жителей Рени получили звание «Почетный донор Украины»

Накануне Дня города жители Рени Юрий Мадаминов и Валентин Кирьяков получили звание «Почетный донор Украины». Удостоверения алого цвета и знаки им вручил Почетный гражданин города Рени врач-трансфузиолог Антон Ланецкий.

Валентин Кирьяков всю жизнь проработал на железной дороге, водил локомотивы, сейчас на заслуженном отдыхе. Юрий – портовик с большим стажем, продолжает трудиться на причалах. Донорами они стали еще в молодости, каждый посетил пункт переливания крови по 45 раз.

— Мои коллеги-докеры шутят: «Юра, ты сел на иглу», — смеется Юрий Мадаминов. – Я действительно не представляю своей жизни без донорства.

Кажется, что работники транспортной отрасли делятся не только кровью и ее компонентами, но и любовью к жизни. 

— Нередко ребят вызываем в критических ситуациях, они готовы сдать кровь в любое время, — рассказывает медсестра кабинета переливания крови хирургического отделения Ренийской больницы Надежда Кальчу. – Вообще в первый год большой войны для кроводачи к нам пришли около четырехсот человек. Особенно много обращалось людей в феврале-марте 2022 года. Перед нами пока не ставят задачу заготовки крови и ее компонентов для нужд военных госпиталей, мы обеспечиваем местные лечебные учреждения. Но, если понадобится, наши постоянные доноры готовы прийти на помощь.

Антон Ланецкий, проработавший в системе здравоохранения 58 лет, крепко пожал руки Почетным донорам. Они знакомы давно: 22 года Антон Иванович возглавлял Ренийскую районную больницу, а после выхода на пенсию еще 20 лет проработал заведующим отделением переливания крови, поставив работу службы на должный уровень. 

К сожалению, в ходе медицинской реформы отделение переливания крови «оптимизировали», но по сути база осталась, работает и готова принимать доноров.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить