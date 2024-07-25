Афіша Одеси на 26 – 28 липня: фестивалі, безкоштовні виставки та концерти

Ви давно були у Чорноморську? Якщо так, то це затишне місто запрошує вас на фестиваль “Виделка фест”. Це не просто розважальна подія, а низка зустрічей з філософами, письменниками, музикантами, режисерами. Чотири дні поспіль тут будуть говорити про культуру, сенси, майбутнє. Фестиваль проводили у Вилковому, але через безпекову ситуацію цього року подію перенесено в Чорноморськ.
Якщо у вас не має часу на Чорноморськ, тоді ми підібрали цікаві події, які відбудуться в Одесі.
Що: Фестиваль “Виделка фест”
Де: Чорноморськ
Коли: 25 – 28 липня
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 26 липня, 13:30
Що: Відкриття фотовиставки Євгена Кома
Де: ринок “Початок”
Коли: 26 липня, 15:00
Що: Концерт Романа Капітонова
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 27 липня, 16:00
Що: Концерт до Дня Української Державності
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 27 липня, 16:00
Що: Лекція «Давній Рим та народження особи”
Де: Пастера, 13, Національна наукова бібліотека
Коли: 27 липня, 17:00
Що: Обговорення книги “Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці”
Де: Ковальська, 59, Книгарня “Є”
Коли: 27 липня, 17:30
Що: Вистава “Попіл мрій”
Де: Ланжеронівська, 19
Коли: 27 липня, 18:00
Вхід за реєстрацією https://forms.gle/LX5eV9Zi4PC93m6n9
Що: Екскурсія в музей трамвая
Де: Олексіївська площа, 21-а, Трамвайне депо
Коли: 28 липня, 12:00
Що: Благодійний The Harry Potter Fest
Де: Парк Марка Твена
Коли: 28 липня, 16:00 – 21:00