Афіша Одеси на 26 – 28 липня: фестивалі, безкоштовні виставки та концерти

Афіша Одеси 19 – 21 липня: фестивалі, концерти та інші безкоштовні події Помітили таку особливість: чим вище температура повітря, тим менше безкоштовних подій відбувається в місті. Тим не менш на нас чекають два фестивалі – один пивний, другий – етно. Ну а для тих, хто полюбляє більш камерні заходи також знайдуть щось для себе. А як ви любите більше проводити свій вільний час? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 16 – 18 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави На дворі – маківка літа та +40. Як провести ці дні так, щоб не лише не отримати тепловий удар, а й не закипів мозок? Ми пропонуємо провести час на культурних та освітніх подіях міста в наших бібліотеках та музеях, де відбуваються мовні клуби, зустрічі та лекції. Зверніть увагу – там прохолодно! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 12-14 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Сухе та обпалююче липневе повітря змушує городян та туристів активно шукати місце у тіні, а ще краще ховатися у приміщеннях, де можна провести час з користю. Наприклад, подивитися фільм чи взяти участь у майстер класі з одеської ляльки мотанки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ