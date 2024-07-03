Пам’яті матроса Михайла Ялами

Матрос Ялама був навідником відділення взводу морської піхоти. Болгарську працьовитість проявив і на полі бою. Окрім досконалого володіння штатною зброєю, опанував декілька суміжних спеціальностей у своєму підрозділі.

Михайло Ялама прибув у частину по мобілізації з перших днів широкомасштабного вторгнення країни-агресору, під час навчань і тренувань у ході бойового злагодження підрозділів батальйону демонстрував високі результати.

З березня по вересень 2022 року матрос Ялама у складі штатного підрозділу гідно виконував бойові завдання з недопущення та відсічі висадки морських та повітряних десантів ворога на визначених рубежах чорноморського узбережжя на території Одеської області.

З вересня 2022 року, коли батальйон у повному складі був залучений до активної фази наступальної операції на Херсонському напрямку, матрос Михайло Ялама проявив себе як сміливий, вмілий та рішучий боєць морської піхоти в ході звільнення населеного пункту Давидів Брід, надалі брав участь в рейдових діях зі звільнення: Томарине — Тягинка – Іванівка — Львове Херсонської області.

З листопада 2022-го по січень 2023 року матрос Михайло Ялама у складі своєї роти морської піхоти гідно виконував бойові завдання за призначенням на Авдіївському напрямку в районах сіл Веселе, Невельське, Водяне, Нетайлове та Красногорівка.

У січні 2023 року Михайло Ялама відзначився у складі оборонців ключової позиції «Клайд-2» біля села Красногорівка Очеретинської громади Покровського району Донецької області. В умовах постійного ворожого ракетно-артилерійського обстрілу, завдяки пильності, мужнім та рішучим діям особового складу, за цей період зведеною групою морських піхотинців на опорному пункті «Клайд-2» було відбито всі ворожі атаки на свою та сусідні позиції, та влучним вогнем з кулеметів і гранатометів знищено близько взводу окупантів.

Свій останній бій матрос Михайло Ялама прийняв 9 січня 2023 року, коли ворожа штурмова група чисельністю до двох відділень за підтримки танку в черговий раз атакувала позицію. Уламки танкового снаряда вразили кулеметне гніздо, звідки вів вогонь матрос, причому один з них практично розколов навпіл його шолом, спричинивши бійцю тяжке поранення в голову. Відлік йшов на хвилини, і командир опорного пункту в умовах ворожого обстрілу прийняв рішення негайно евакуювати важкопораненого. Проте евакуаційна група потрапила під обстріл з ворожого танку прямим наведенням, що змусило перечекати обстріл в укритті. Дорогоцінний час для стабілізації пораненого було втрачено. Матрос Михайло Ялама помер, не приходячи до тями, на шляху до медичного пункту.

Михайло Ялама похований на кладовищі рідного села Залізничне Болградського району.

Указом Президента України від 16.05.2023 №282/2023 матрос Михайло Ялама нагороджений державною нагородою – орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

На Батьківщині Героя у с. Залізничному колишня вулиця Ціолковського названа іменем Михайла Ялами.