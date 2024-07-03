Памяти матроса Михаила Яламы

Матрос Ялама был наводчиком отделения взвода морской пехоты. Болгарское трудолюбие проявил и на поле боя. Кроме совершенного владения штатным оружием, овладел несколькими смежными специальностями в своем подразделении.

Михаил Ялама прибыл в часть по мобилизации с первых дней широкомасштабного вторжения страны-агрессора, во время учений и тренировок в ходе боевого слаживания подразделений батальона демонстрировал высокие результаты.

С марта по сентябрь 2022 года матрос Ялама в составе штатного подразделения достойно выполнял боевые задачи по недопущению и отпору высадки морских и воздушных десантов врага на определенных рубежах черноморского побережья на территории Одесской области.

С сентября 2022 года, когда батальон в полном составе был привлечен к активной фазе наступательной операции на Херсонском направлении, матрос Михаил Ялама проявил себя как смелый, умелый и решительный боец морской пехоты в ходе освобождения населенного пункта Давыдов Брод, в дальнейшем участвовал в рейдовых действиях по освобождению: Томарино — Тягинка — Ивановка — Львов Херсонской области.

С ноября 2022-го по январь 2023 года матрос Михаил Ялама в составе своей роты морской пехоты достойно выполнял боевые задачи по назначению на Авдеевском направлении в районах сел Веселое, Невельское, Водяное, Нетайлово и Красногоровка.

В январе 2023 Михаил Ялама отличился в составе защитников ключевой позиции «Клайд-2» возле села Красногоровка Очеретинской громады Покровского района Донецкой области. В условиях постоянного вражеского ракетно-артиллерийского обстрела, благодаря бдительности, мужественным и решительным действиям личного состава, за этот период сводной группой морских пехотинцев на опорном пункте «Клайд-2» были отражены все вражеские атаки на свою и соседние позиции, и точным огнем из пулеметов и гранатометов уничтожено около взвода оккупантов.

Свой последний бой матрос Михаил Ялама принял 9 января 2023 года, когда вражеская штурмовая группа численностью до двух отделений при поддержке танка в очередной раз атаковала позицию. Осколки танкового снаряда поразили пулеметное гнездо, откуда вел огонь матрос, причем один из них практически расколол пополам его шлем, причинив бойцу тяжелое ранение в голову. Отсчет шел на минуты, и командир опорного пункта в условиях вражеского обстрела принял решение немедленно эвакуировать тяжелораненного. Однако эвакуационная группа попала под обстрел из вражеского танка прямой наводкой, что заставило переждать обстрел в укрытии. Драгоценное время для стабилизации раненого было потеряно. Матрос Михаил Ялама умер, не приходя в сознание, на пути к медицинскому пункту.

Михаил Ялама похоронен на кладбище родного села Железнодорожное Болградского района.

Указом Президента Украины от 16.05.2023 №282/2023 матрос Михаил Ялама награжден государственной наградой — орденом «За мужество» III степени (посмертно).

На Родине Героя в с. Железнодорожном бывшая улица Циолковского названа именем Михаила Яламы.