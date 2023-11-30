Осінні мотиви нашого буття: виставка в одеському Центрі болгарської культури

До 16 грудня включно ви можете завітати на виставку «Непереможні — Арт-наступ. Експозиція «Життя — осінні мотиви». З представленими роботами можна познайомитися на першому поверсі Всеукраїнського центру болгарської культури (пров. Віцеадмірала Жукова, 9).
Організаторка, куратор та учасниця виставки — Олена Алексєєнко.
Осінні мотиви життя під час війни… Полотна шістнадцяти майстрів розповідають про осінню красу на тлі сьогодення.
Це і суто реалістичні роботи, і абстракція, а, по суті, все те, що ми з вами переживаємо зараз. Бо ж кожна робота — про нас з вами, наші сподівання і мрії, наш біль, наші радощі… У кожного — своя осінь, своє бачення, своя палітра…
Особливе враження від цієї виставки — її розмаїття. Наче тут представлені всі наші почуття, які якимось дивним чином зібрались разом….
Тому, мабуть, серед відгуків особливо запам’ятався такий: «Щиро вдячні за можливість відвідати такий емоційно сильний захід»…
До речі, усі представлені на виставці у Всеукраїнському центрі болгарської культури роботи можна придбати. Кожному, хто придбає роботу, буде вручена іменна грамота від автора з автографом та знижка на подальші роботи.
Виставка триватиме до 16 грудня, часи роботи — з 11.00 до 16.00, без вихідних. Вхід вільний.