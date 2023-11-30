Осінні мотиви нашого буття: виставка в одеському Центрі болгарської культури

Організаторка, куратор та учасниця виставки — Олена Алексєєнко.

Осінні мотиви життя під час війни… Полотна шістнадцяти майстрів розповідають про осінню красу на тлі сьогодення.

Це і суто реалістичні роботи, і абстракція, а, по суті, все те, що ми з вами переживаємо зараз. Бо ж кожна робота — про нас з вами, наші сподівання і мрії, наш біль, наші радощі… У кожного — своя осінь, своє бачення, своя палітра…

Особливе враження від цієї виставки — її розмаїття. Наче тут представлені всі наші почуття, які якимось дивним чином зібрались разом….

Тому, мабуть, серед відгуків особливо запам’ятався такий: «Щиро вдячні за можливість відвідати такий емоційно сильний захід»…

До речі, усі представлені на виставці у Всеукраїнському центрі болгарської культури роботи можна придбати. Кожному, хто придбає роботу, буде вручена іменна грамота від автора з автографом та знижка на подальші роботи.

Виставка триватиме до 16 грудня, часи роботи — з 11.00 до 16.00, без вихідних. Вхід вільний.