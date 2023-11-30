Осенние мотивы нашего бытия: выставка в одесском Центре болгарской культуры

Организатор, куратор и участница выставки — Елена Алексеенко.

Осенние мотивы жизни во время войны… Полотна шестнадцати мастеров рассказывают об осенней красоте на фоне сегодняшнего дня.

Это и реалистичные работы, и абстракция, а, по сути, все то, что мы с вами переживаем сейчас. Ведь каждая работа — о нас с вами, наших надеждах и мечтах, нашей боли, нашей радости…

У каждого — своя осень, свое видение, своя палитра… Особое впечатление от этой выставки — ее необыкновенное разнообразие.

Вроде бы здесь представлены все наши чувства, которые каким-то странным образом собрались вместе…

Поэтому, пожалуй, среди отзывов особенно запомнился такой: «Откровенно благодарны за возможность посетить такое эмоционально сильное мероприятие»…

Кстати, все работы, представленные на выставке во Всеукраинском центре болгарской культуры, можно прибрести. Каждому, кто приобретет работу, будет вручена именная грамота от автора с автографом и скидка на дальнейшие работы.

Выставка продлится до 16 декабря, время работы — с 11.00 до 16.00, без выходных. Вход свободный.