Почали з розумного Дракона

Першою скульптурою, яка з’явилася 21 січня у майбутньому парку скульптур селища Миколаївка, став дракон з чаклунською книгою.

– Дракон – герой численних казок та легенд української прадавньої культури. Ця скульптура вже полюбилася дітворі. Впевнений, що й наступні фігури стануть яскравою фотозоною та об’єктами для екскурсій, що додасть привабливості та унікальності нашому селищу, – розповів автор роботи, самобутній херсонський скульптор Олег Степанський.

Митець вже готує ескізи казкових фігур, які прикрашатимуть і локацію для фотосесій молодят, що буде розташована у центрі селища.

Розповідаючи про плани, очільник Миколаївської громади Віктор Купченко розповів, що у старостатах також триває пошук місць, пов’язаних із легендами, міфами, пам’ятними подіями та видатними особистостями.

Так, неподалік села Олексіївка у 1952 році був знайдений кістяк мамонта, який реставрували та встановили у палеонтологічному музеї Одеського університету імені Мечникова. Цю знахідку вирішили втілити у скульптурі мамонта, яка буде зведена у селі Олексіївка.

Старовинні поховання ледь проглядаються

В середині січня до Миколаївської громади завітали заступниця директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Ярослава Різникова, голова обласної спільноти краєзнавців В’ячеслав Кушнір, науковець Антон Гриськов, очільник громадської організації «Десяте квітня» В’ячеслав Бондар, скульптор Микола Худолій тощо. Спільно з представниками місцевої влади вони відвідали старовинний цвинтар села Морозове. На цьому пам’ятному місці вже ледь-ледь проглядаються два ряди старовинних поховань, а неподалік, у полі, лежить великий, ймовірно козацький, хрест.

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Під час огляду цвинтаря було обговорено упорядкування його старої занедбаної частини та відновлення прадавніх могил. Найперше, могили Леоніда Смоленського – видатного діяча у громадському житті та українському національному русі Південної України ХІХ ст. та його рідних.

Надгробок видатного українця відшукали та ідентифікували місцевий краєзнавець Віктор Поломарьов та член правління регіональної спілки краєзнавців України Антон Гриськов. З одного боку вибито Nоn omnis moriar (з латині – «Не кожен вмирає»), а з іншого слова: «Неначе наш Дніпро широкий, Слова його лились, текли. І в серце падали глибоко…»

Довідка «ОЖ»

Леонід Анастасійович Смоленський (8.08.1844-24.11.1905) – одеський педагог, вчитель історії. Визнаний лідер Одеської громади, який протистояв русифікації царизмом українського народу і говорив: «Щоб переконатись у тому, що Одеса – місто українське, треба піти у її передмістя, на її базари».

На верхньому фото: мамонт з Олексіївки