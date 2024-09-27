Одесский Привоз 27 сентября: палитра провизии и цен

Не успели оглянуться, а сентябрь уже подходит к концу. Куда пойдем? На Привоз! А на том Привозе, как всегда, – целая палитра провизии и цен.
Когда Привоз закроется?
Муж – жене:
– Ходим-ходим… Сколько можно?
– Я помидоры ищу.
– Тебе мало помидоров, что ли?
– Я ищу такие, которые мне нужны!.. Не мешай.
– Пока ты «свои» помидоры найдешь – Привоз закроется…
***
– А чего это рыбу продают рядом с одеждой?
– Потому что новые контейнеры здесь поставили. Но это еще, кажется, до войны было. Только увидела?
– Но та одежда теперь с рыбным благоуханием, наверное…
– Ты за одеждой или рыбой сюда приехала?
– За мясом, кажется, и за овощами…
***
– А чего здесь написано, что мясо самое лучшее?
– Реклама, конечно.
– Плохая реклама. Простенькая очень. Вот написали бы, что мясо здесь – худшее, люди бы сбежались – чтобы посмотреть, что оно такое…
Кстати, а «что такое» с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 20-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 25-90 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огурцы – 50-60 грн;
- сладкий перец – 30-60 грн;
- баклажаны – 20-30 грн;
- капуста – 40-50 грн;
- чеснок – 130-140 грн;
- морковь – 25-30 грн;
- кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;
- зелень в пучках – от 15-20 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 30-60 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 55-70 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики — 50-90 грн;
- сливы – 20-40 грн;
- абрикосы – 60-80 грн;
- арбузы – 10-14 грн;
- дыни – 25-35 грн;
- виноград – 45-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 35-80 грн;
- брынза – 150-240 грн;
- творог – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 220-230 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 150-160 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 50-70 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн;
- карп – 60-120 грн.
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