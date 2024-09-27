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Одесский Привоз 27 сентября: палитра провизии и цен

Одесский Привоз 27 сентября: палитра провизии и цен

Не успели оглянуться, а сентябрь уже подходит к концу. Куда пойдем? На Привоз! А на том Привозе, как всегда, – целая палитра провизии и цен.

Когда Привоз закроется?

Муж – жене:

– Ходим-ходим… Сколько можно?

– Я помидоры ищу.

– Тебе мало помидоров, что ли?

– Я ищу такие, которые мне нужны!.. Не мешай.

– Пока ты «свои» помидоры найдешь – Привоз закроется…

Помидоры на осеннем Привозе

***
– А чего это рыбу продают рядом с одеждой?

– Потому что новые контейнеры здесь поставили. Но это еще, кажется, до войны было. Только увидела?

– Но та одежда теперь с рыбным благоуханием, наверное…

– Ты за одеждой или рыбой сюда приехала?

– За мясом, кажется, и за овощами…

На Привозе: рыба и одежда

***
– А чего здесь написано, что мясо самое лучшее?

– Реклама, конечно.

– Плохая реклама. Простенькая очень. Вот написали бы, что мясо здесь – худшее, люди бы сбежались – чтобы посмотреть, что оно такое…

Кстати, а «что такое» с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 20-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 25-90 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огурцы – 50-60 грн;
  • сладкий перец – 30-60 грн;
  • баклажаны – 20-30 грн;
  • капуста – 40-50 грн;
  • чеснок – 130-140 грн;
  • морковь – 25-30 грн;
  • кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;
  • зелень в пучках – от 15-20 грн.
На Привозе в сентябре: овощи
На Привозе в сентябре: осенний натюрморт
Покупательницы выбирает овощи на Привозе
Баклажаны на Привозе
Одесский Привоз: торговцы зеленью

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 30-60 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 55-70 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики — 50-90 грн;
  • сливы – 20-40 грн;
  • абрикосы – 60-80 грн;
  • арбузы – 10-14 грн;
  • дыни – 25-35 грн;
  • виноград – 45-80 грн.
Одесский Привоз: торговля фруктами
Фрукты на Привозе
Одесский Привоз: крытый корпус
В крытом корпусе одесского Привоза
Виноград и яблоки на Привозе а Одессе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 35-80 грн;
  • брынза – 150-240 грн;
  • творог – 80-100 грн.

Одесский Привоз, цены на яйца, сентябрь 2024 г.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо на одесском Привозе

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 220-230 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 150-160 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на одесском Привозе

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 50-70 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн;
  • карп – 60-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 20 сентября: «Лучших помидоров не бывает!»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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