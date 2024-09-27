Одесский Привоз 27 сентября: палитра провизии и цен

Когда Привоз закроется?

Муж – жене:

– Ходим-ходим… Сколько можно?

– Я помидоры ищу.

– Тебе мало помидоров, что ли?

– Я ищу такие, которые мне нужны!.. Не мешай.

– Пока ты «свои» помидоры найдешь – Привоз закроется…

***

– А чего это рыбу продают рядом с одеждой?

– Потому что новые контейнеры здесь поставили. Но это еще, кажется, до войны было. Только увидела?

– Но та одежда теперь с рыбным благоуханием, наверное…

– Ты за одеждой или рыбой сюда приехала?

– За мясом, кажется, и за овощами…

***

– А чего здесь написано, что мясо самое лучшее?

– Реклама, конечно.

– Плохая реклама. Простенькая очень. Вот написали бы, что мясо здесь – худшее, люди бы сбежались – чтобы посмотреть, что оно такое…

Кстати, а «что такое» с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 20-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 25-90 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огурцы – 50-60 грн;

сладкий перец – 30-60 грн;

баклажаны – 20-30 грн;

капуста – 40-50 грн;

чеснок – 130-140 грн;

морковь – 25-30 грн;

кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;

зелень в пучках – от 15-20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 30-60 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 55-70 грн;

малина – 90-120 грн;

персики — 50-90 грн;

сливы – 20-40 грн;

абрикосы – 60-80 грн;

арбузы – 10-14 грн;

дыни – 25-35 грн;

виноград – 45-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 35-80 грн;

брынза – 150-240 грн;

творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 220-230 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 150-160 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 50-70 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн;

карп – 60-120 грн.

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