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Одеський будинок Тепера і його відроджена історична дивина (фоторепортаж)

Одеський будинок Тепера і його відроджена історична дивина (фоторепортаж)

Величному красеню — чотириповерховому будинку С.Тепера на розі Єлісаветинської (Університетської) та Торгової — 120 років. Він непогано зберігся. А тепер ще красується відреставрованими дверима, яким подарували друге життя майстри проєкту «Тисяча дверей Одеси»

Будинок на розі двох історичних вулиць Одеси

Будинок на розі двох старовинних одеських вулиць… Його архітектор — Адольф Мінкус. Будувався як дохідний будинок. Непогано зберігся. Будівництво почалося у червні 1902 року, закінчилось у 1903-му.

До речі, спочатку цей будинок мав зовсім іншу адресу — Єлісаветинська, 2. А от потім ділянка була розділена на кілька частин, вулиця отримала іншу нумерацію.

Північна ділянка отримала адресу Єлісаветинська вул., 6 / Торгова вул., 13, яку і отримав С.Тепер, чиє ім’я й дало назву будинку.

Відреставровані двері — прикраса вул. Торгової

Красою будинку стали й двері, що виходять на вулицю Торгову. Двері збереглися, але далеко не в кращому стані. Тепер їх відреставрували.

Між тим, ці двері — справжня історична дивина. Реставратори проєкту «Тисяча дверей Одеси» зробили, здається, неможливе: старовинний витвір столярного мистецтва тепер став справжньою прикрасою Торгової.

Як повідомляло «Одеське життя», майстри привели до ладу металевий візерунок. В нижній частині встановили латунні вставки, які надають закінченості образу. Реставратори вміло підібрали фурнітуру й декоративні елементи.

Окрім того, двері покрили лазур’ю, щоб захистити від ультрафіолету, та олією, аби запобігти потраплянню вологи в деревину та поширенню мікроорганізмів.

Як виглядає старовинний будинок і його диво-двері — дивіться на наших фото.

Марія Котова

Фото авторки

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