Погода в Одесі на День незалежності: синоптики попереджають про небезпеку

Погода в Одесі: спека не відступає Аномальна спека, яка встановилася в Одеському регіоні кілька днів тому, схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на середу, 23 серпня 2023 року, поки що невтішний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз погоди в Одесі на 22 серпня: спека триває Аномальна спека, яка встановилася в Одеському регіоні кілька днів тому, схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на вівторок, 22 серпня 2023 року, дуже невтішний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз погоди в Одесі 21 серпня: набираємось терпіння Аномальна спека, яка встановилася в Одеському регіоні кілька днів тому, схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на понеділок, 21 серпня 2023 року, дуже невтішний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ