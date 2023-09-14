Одесская Музкомедия начинает работать над премьерой сенсационной рок-оперы

«Иисус Христос — суперзвезда» (Jesus Christ Superstar)… Рок-опера, ставшая сенсацией, которую называют «вечной», которая в начале семидесятых вызвала так много дискуссий. Кстати, они возникают в обществе и до сих пор… И вот Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) приступает к работе над премьерой этой рок-оперы. Так и хочется добавить — к невероятной работе над невероятным материалом…

«Переговоры с правообладателями прошли успешно»

Мы общаемся с директором-художественным руководителем ОАТМК заслуженным работником культуры Украины Еленой Редько:

Главная изюминка этого спектакля — тот факт, что он будет исполняться на английском языке. Мы долго думали о переводе. Общались с авторами разных переводов. Потом решили, что наш зритель и поймет, и примет спектакль на его «родном» языке — английском. Кроме того, на помощь придет синхронная бегущая видеострока на украинском.

Елена Григорьевна напоминает, каким ярким театральным событием мирового масштаба стала в свое время премьера рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», а затем и известный фильм. Вспоминает и о тех «до дыр просверленных пластинок» с известными ариями из рок-оперы, ставшей целой эпохой.

О постановке спектакля в театре думали еще до ковида… И вот только теперь главный режиссер театра Владимир Подгородинский начинает работу над премьерой.

Мы только что смогли договориться с обладателями прав на это произведение. К счастью, жив еще сам Ллойд Уэббер — автор музыки к рок-опере… Наши переговоры с правообладателями прошли успешно. К счастью, они пошли нам навстречу: наши затраты за использование произведения уменьшены в четыре раза! Договор с правообладателями заключен — и мы уже получили и нотный материал, и пьесу. И уже приступаем к активной работе над премьерой, —

рассказывает Елена Редько.

Готовимся к театральному событию

В театре рассказывают: будущие исполнители с большим интересом приступают к работе над сенсационной рок-оперой. А зрители, конечно, уже с нетерпением ожидают премьеру.

Когда она состоится? Трудно называть «точные сроки» в наше нелегкое время на военном положении… Но, как надеются в ОАТМК, премьера рок-оперы состоится уже в конце этого года.

Во все времена наш театр пытается создать что-нибудь новое, даже неожиданное. Новая работа над рок-оперой — это для нас как вершина, которую будем пытаться покорить. Надеемся, что рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» станет настоящим театральным событием для наших зрителей. Мы ведь театр, который может все, —

напоминает Елена Редько.

Из истории всемирно известной рок-оперы

«Иисус Христос — суперзвезда» (англ. Jesus Christ Superstar) — рок-опера, музыку к которой написал Эндрю Ллойд Уэббер, а слова — Тим Райс. Произведение описывает последнюю неделю жизни Иисуса Христа и предательство его ученика Иуды Искариота.

Произведение начинается входом Господа в Иерусалим, а завершается распятием Христа. Опера описывает библейские события, не соблюдая ортодоксальные церковные традиции.

В оригинальной версии роль Иисуса исполнил Иен Гиллан — вокалист «Deep Purple». В октябре 1970 г. Тим Райс и Эндрю Ллойд Уэббер записали двойной (на 2 пластинках) музыкальный альбом Jesus Christ Superstar. В 1973 году на основе рок-оперы режиссер Норман Джуинсон экранизировал мюзикл с одноименным названием.

В 2000 году состоялась вторая экранизация мюзикла австралийскими кинематографистами, с новым актерским составом и названием Jesus Christ Superstar. Millennium Version…

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Фото: apostrophe.ua; babel.ua.

Фото Елены Редько — пресс-служба ОАТМК.