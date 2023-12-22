Новости Одессы и Одесской области

Одесса перед Рождеством: от калачей до пряничных елок (фоторепортаж)

Одесса перед Рождеством: от калачей до пряничных елок (фоторепортаж)

Одесса перед Рождеством, которое официально теперь мы отмечаем 25 декабря… Магазины, пекарни, рынки в эти предрождественские дни привлекают ароматом калачей, праздничных кексов, штолленов, пандоро и даже пряничных елок.

Рождественских калачей — множество. Цены на них — от 35 до 200 гривен. Да, такой вот диапазон. Ведь есть «классические» калачи, а есть «Элитные», а еще с подарками… Поэтому и цены такие разные.

Калачи. Котова
Калачи. Котова
Калачи. Котова

Кстати, самый дорогой (имеется в виду, конечно, цена) перед Рождеством в начале этого года стоил 140 гривен

Пряничную елку рекламируют как новинку, а вот к штолленам и пандоро мы уже почти привыкли. Панеттоне еще вызывает вопрос: «Это что и из чего изготовлено?».

Калачи. Котова

В некоторых пекарнях попробовать отведать то или иное «вкуснейшее предрождественское чудо». Там же услышала: «Так мы в этом году Рождество отмечаем дважды?»…

Штолленов тоже много — на разный вкус и кошелек. Цены стартуют от 180 гривен.

Калачи. Котова

И еще… Нашла еще одно название рождественского сладкого ассортимента — «праздничный кекс».

Продавщица мне по этому поводу объяснила:

Мы торгуем калачами и праздничными кексами. И это очень хорошо. Потому что не могу я все время объяснять людям, в чем разница между пандоро и штолленами. Кстати, иногда они отличаются только внешним видом и ценой.

Калачи. Котова
Калачи. Котова
Калачи. Котова
Калачи. Котова

Мои же собственные наблюдения показали: люди чаще покупают к Рождеству «классические» украинские калачи…

Фото: Мария Котова

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить