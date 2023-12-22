Одесса перед Рождеством: от калачей до пряничных елок (фоторепортаж)

Рождественских калачей — множество. Цены на них — от 35 до 200 гривен. Да, такой вот диапазон. Ведь есть «классические» калачи, а есть «Элитные», а еще с подарками… Поэтому и цены такие разные.

Кстати, самый дорогой (имеется в виду, конечно, цена) перед Рождеством в начале этого года стоил 140 гривен…

Пряничную елку рекламируют как новинку, а вот к штолленам и пандоро мы уже почти привыкли. Панеттоне еще вызывает вопрос: «Это что и из чего изготовлено?».

В некоторых пекарнях попробовать отведать то или иное «вкуснейшее предрождественское чудо». Там же услышала: «Так мы в этом году Рождество отмечаем дважды?»…

Штолленов тоже много — на разный вкус и кошелек. Цены стартуют от 180 гривен.

И еще… Нашла еще одно название рождественского сладкого ассортимента — «праздничный кекс».

Продавщица мне по этому поводу объяснила:

Мы торгуем калачами и праздничными кексами. И это очень хорошо. Потому что не могу я все время объяснять людям, в чем разница между пандоро и штолленами. Кстати, иногда они отличаются только внешним видом и ценой.

Мои же собственные наблюдения показали: люди чаще покупают к Рождеству «классические» украинские калачи…

Фото: Мария Котова