Нова професія для ВПО: хто допоможе в Одесі з працевлаштуванням

Вже понад місяць Одесі працює Муніципальний центр, який сприяє працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — «Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі».
Центр надає консультації, інформацію про ринок праці, допомагає з професійною підготовкою та встановленням контактів з потенційними роботодавцями. Центр також співпрацює з Одеською філією обласного центру зайнятості для організації ярмарків вакансій, семінарів та інших заходів, спрямованих на допомогу переселенцям.
Отримати консультації фахівців можна безкоштовно за адресами:
- вулиця Косовська, 2-Д
- вулиця Академіка Корольова, 9;
Або за телефоном — (048) 753-14-07.
Також нагадаємо, що в Одесі та області працює окрема гаряча лінія для внутрішньо переміщених осіб Одеської обласної державної (військової) адміністрації — (067) 304-91-95.