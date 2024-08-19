Нова професія для ВПО: хто допоможе в Одесі з працевлаштуванням

Багатодітна мати: «впевнена, що в Україну не повернемося» Соціологічна група «Рейтинг» цієї весни провела непряме дослідження проблеми репатріації. Виявилося, що майже третина переселенців не планує повертатися додому, а третина розглядає такий переїзд лише після закінчення війни. Ще майже 20% поки що не визначилися з планами. І хоча соціологи опитували не прицільну групу, а лише українців, чиї родичі виїхали з країни, вибірка 17 тисяч людей є цілком ілюстративною. Порівнюючи аналогічні дані минулих двох років, можна зробити висновок, що тенденція є невтішною. Моя чергова візаві з планами визначилася. На її шальках терезів ностальгія не переважила комфорту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ким працювати в Одесі без досвіду? З чого розпочинати? Пошук роботи у 2024 році Пошук роботи без досвіду може бути викликом, але в Одесі є численні можливості для початківців. Однією з найпопулярніших вакансій, яка не потребує досвіду і розвиває соціальні навички, є робота продавцем-касиром. Ця позиція не тільки дає можливість отримати перший досвід роботи, але і є важливим елементом для розвитку кар’єри в роздрібній торгівлі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ