Новини Одеси та Одеської області

Нова професія для ВПО: хто допоможе в Одесі з працевлаштуванням

Нова професія для ВПО: хто допоможе в Одесі з працевлаштуванням

Вже понад місяць Одесі працює Муніципальний центр, який сприяє працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — «Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі».

Центр надає консультації, інформацію про ринок праці, допомагає з професійною підготовкою та встановленням контактів з потенційними роботодавцями. Центр також співпрацює з Одеською філією обласного центру зайнятості для організації ярмарків вакансій, семінарів та інших заходів, спрямованих на допомогу переселенцям. 

Отримати консультації фахівців можна безкоштовно за адресами:

  • вулиця Косовська, 2-Д
  • вулиця Академіка Корольова, 9; 

Або за телефоном — (048) 753-14-07.

Також нагадаємо, що в Одесі та області працює окрема гаряча лінія для внутрішньо переміщених осіб Одеської обласної державної (військової) адміністрації — (067) 304-91-95.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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