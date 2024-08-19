Новая профессия для ВПЛ: кто поможет в Одессе с трудоустройством

Уже больше месяца Одессе работает Муниципальный центр, который способствует трудоустройству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — «Одесский рынок труда — Заякорись в Одессе».
Центр предоставляет консультации, информацию о рынке труда, помогает с профессиональной подготовкой и установлением контактов с потенциальными работодателями. Центр также сотрудничает с Одесским филиалом областного центра занятости для организации ярмарок вакансий, семинаров и других мероприятий, направленных на помощь переселенцам.
Получить консультации специалистов можно бесплатно по адресам:
- улица Косовская, 2-Д
- улица Академика Королева, 9;
Или по телефону — (048) 753-14-07.
Также напомним, что в Одессе и области работает отдельная горячая линия для внутренне перемещенных лиц Одесской областной государственной (военной) администрации — (067) 304-91-95.