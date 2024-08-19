Новости Одессы и Одесской области

Новая профессия для ВПЛ: кто поможет в Одессе с трудоустройством

Новая профессия для ВПЛ: кто поможет в Одессе с трудоустройством

Уже больше месяца Одессе работает Муниципальный центр, который способствует трудоустройству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — «Одесский рынок труда — Заякорись в Одессе».

Центр предоставляет консультации, информацию о рынке труда, помогает с профессиональной подготовкой и установлением контактов с потенциальными работодателями. Центр также сотрудничает с Одесским филиалом областного центра занятости для организации ярмарок вакансий, семинаров и других мероприятий, направленных на помощь переселенцам. 

Получить консультации специалистов можно бесплатно по адресам:

  • улица Косовская, 2-Д
  • улица Академика Королева, 9; 

Или по телефону — (048) 753-14-07.

Также напомним, что в Одессе и области работает отдельная горячая линия для внутренне перемещенных лиц Одесской областной государственной (военной) администрации — (067) 304-91-95.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua