Младенец в сумке и шоу на СТБ: как бабушка из Рени стала многодетной мамой

Боялась, что заберут…

В ходе ток-шоу выяснилось, что 29-летняя женщина Алла Пономаренко родила дома ночью, причем в присутствии 10-летнего сына, которого позвала для «моральной поддержки».

Вообще у нее было пятеро детей, но с ней жил только старший. Четырех соцслужба изъяла, поскольку мать не обеспечивала надлежащего ухода и воспитания.

В студии СТБ многодетная мать-одиночка объяснила: она боялась, что этого ребенка у нее тоже заберут, поэтому на учет в гинекологии не становилась, в роддом не собиралась и, родив, отправилась с младенцем в Киев, где надеялась обратиться в роддом и впоследствии получить свидетельство о рождении.

Поскольку в тридцатиградусную жару она переносила младенца в хозяйственной сумке, завернутым в теплую куртку, в антисанитарных условиях (он был в своих испражнениях), что могло вызвать тепловой удар или даже смерть, женщина вернулась домой без младенца — его взяло под свою опеку государство.

Роды в кустах

И вот недавно город Рени снова всколыхнула история о младенце в сумке. В начале июня в гинекологическое отделение Ренийской больницы полиция доставила 33-летнюю гражданку, которая родила ребенка прямо на улице.

Как выяснилось, она шла с велосипедом по одной из городских улиц, когда у нее отошли воды. Поняв, что начала рожать, женщина свернула в кусты. Родив, она перевязала пуповину лентой, положила ребенка в пакет, собрала остальные вещи, все это погрузила на велосипед и пошла своей дорогой.

В этот момент из дома неподалеку вышла женщина, которая услышала плач младенца, доносившийся из сумки, и позвонила в полицию.

Роженица увидела, что привлекла к себе внимание, бросила велосипед, схватила сумку с ребенком и попыталась убежать, однако ей это не удалось.

Врачи, осмотрев роженицу, определили ее послеродовое состояние как удовлетворительное. К счастью, все было хорошо и с ребенком: девочка родилась весом 3,5 килограмма, ее жизненные показатели были в норме. Новорожденную отвезли в Измаильский перинатальный центр.

В тот же день было принято решение исполкома Ренийского горсовета «О немедленном изъятии новорожденного ребенка женского пола у матери».

Поведение отличается от обычного

Как вы уже наверняка догадались, речь идет об одной и той же женщине.

Можно предположить, что горе-мамочка имеет определенные проблемы со здоровьем.

— Мы не можем этого утверждать, поскольку нет соответствующего медицинского заключения, — прокомментировала случай начальник службы по делам детей Ренийского горсовета Юлия Мантулина, — Можно лишь сказать, что поведение этой женщины отличается от обычного. Поскольку она создала ситуацию, которая угрожала жизни ребенка, рожая его на улице, перенося в сумке, было решено отправить младенца в перинатальный центр. Однако к нам обратилась бабушка, которая изъявила желание взять над девочкой опекунство.

Бабушка-героиня

Скрывать имя бабушки нет смысла, поскольку она тоже была участницей вышеупомянутого ток-шоу. Однако киевские журналисты представили Антонину Пономаренко в крайне негативном свете. А в Рени о ней совсем другое мнение.

Антонина Петровна 22 года проработала почтальоном. Попав под сокращение, трудоустроилась дворником в ЖКС, где добросовестно работает уже более десяти лет.

После ток-шоу она оформила опекунство на всех своих пятерых внуков (шестой так и остался в Киеве).

— Сейчас все пятеро — школьники, детки здоровы, они накормлены, ухожены и опрятны, — рассказывает Юлия Мантулина, — Мы имеем право, кроме планового патроната опекунской семьи, наносить и неожиданные визиты без предупреждения. И каждый раз мы констатировали, что все в порядке. Наша служба, разумеется, поддерживает связь со школой, где учатся дети, — никаких нареканий к учебе, дисциплине и посещаемости школы у педагогов нет. Бабушка или дедушка забирают младших после уроков. Именно поэтому, когда бабушка изъявила желание забрать новорожденную девочку под свое опекунство, мы не возражали. Семья — это лучше интерната.

А вдруг снова?

Сегодня новорожденная девочка уже у бабушки. Служба по делам детей подала иск в суд о лишении биологической матери родительских прав. Но возникает вопрос: а что если она снова забеременеет?

— Знаете, такие женщины искренне любят своих детей, однако они не осознают, что обязаны дать детям не только жизнь, но и обеспечить всем необходимым, дать образование, возможность находиться в социуме и т.д., — говорит Юлия Мантулина, — Каждый такой случай — индивидуальный, сложный, требует отдельного рассмотрения и решения.