Прогноз синоптиків на 11 травня: відносно тепло та трішки вітряно

Завтра, у суботу, 11 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Прогноз погоди в Одесі на 11 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-12°C, вдень 19-21°C.
Температура морської води 14-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°C, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-2°C, вдень 17-22°C.
На автошляхах області видимість добра.