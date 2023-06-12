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Не купуйте продукти на одеських стихійних ринках, зараз це небезпечно – Держспоживслужба

Не купуйте продукти на одеських стихійних ринках, зараз це небезпечно – Держспоживслужба

Підрив Каховської ГЕС, що спричинив затоплення територій, приніс на південь України екологічну катастрофу. А разом із нею – ризик сплеску гострих кишкових інфекцій.

Водночас на сьогодні санітарно-епідемічна ситуація у нашому регіоні перебуває під контролем, запевняють у Головному управлінні Держпродспоживслужби на Одещині. А фахівці Служби мають у достатній кількості реагенти для локалізації та ліквідації будь-яких позаштатних ситуацій.

– Коли вода зійде, станеться замор риби. Також під час затоплення у воду могло потрапити все, що завгодно, — зазначає перший заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби на Одещині Святослав Літошко. – Деякі громадські діячі, коментуючи ситуацію, говорять про можливе зараження води, кишкову інфекцію, і що в Одесі через це підняли ціни на воду. Хочу відповісти: ми проводимо відбір питної води цілодобово. Якість води не погіршилась. Також ми відстежуємо ціни у магазинах та аптеках міста – вода є, і ціни на неї не змінилися. Щодо хвороб – їх немає. Проте всі працівники перебувають у цілодобовому режимі чергування. Ми готові до можливого погіршення ситуації. Для боротьби з кишковими інфекціями у нас є всі необхідні засоби та досвід. Натомість для відстеження ситуації Служба посилює лабораторний контроль над молочними, м’ясними та рибними товарами на всіх ринках регіону. І ще один момент. Застерігаю мешканців регіону від купівлі продуктів на стихійних ринках. Ми завжди наголошували, що це небезпечно. Зараз, коли сталася екологічна катастрофа, настала спека, купувати «з рук» – значить наражати себе на подвійний ризик. Я дуже прошу не купувати на “стихійках”.

Перероблення та вживання риби, яка загинула під час заморів, може стати причиною важких захворювань, попереджають у Держпродспоживслужбі. Вона може містити небезпечні хімічні речовини, паразити, збудники інфекцій. Зокрема, ботулізму – здебільшого смертельного захворювання. Жоден спосіб приготування безпечної для здоров’я таку рибу не зробить: її не можна їсти ні солоною, ні сушеною, ні вареною, ні смаженою. Тому, навіть купуючи в’ялену рибу промислового виробництва в торгових установах, звертайте увагу на її вигляд, умови зберігання, маркування з датою виготовлення та терміном придатності.

У Службі закликали громадян повідомляти про можливі підвищення цін на питну воду, а також виявлення нетипових речовин або предметів, які з’явилися внаслідок екологічної катастрофи. Телефон: (048) 716-13-01.

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Вероника Поліщук ПРОФІЛЬ

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