Не покупайте продукты на одесских стихийных рынках, сейчас это опасно — Госпотребслужба

Вместе с тем, на сегодняшний день санитарно-эпидемическая ситуация в нашем регионе находится под контролем, заверяют в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. А специалисты Службы имеют в достаточном количестве реагенты для локализации и ликвидации любых нештатных ситуаций.

— Когда вода сойдет, произойдет замор рыбы. Также во время затопления в воду могло попасть все что угодно, — отмечает первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области Святослав Лятошко. – Некоторые общественные деятели, комментируя ситуацию, говорят о возможном заражении воды, кишечной инфекцией, и что в Одессе из-за этого подняли цены на воду. Хочу ответить: мы проводим отбор питьевой воды круглосуточно. Качество воды не ухудшилось. Также мы отслеживаем цены в магазинах и аптеках города – вода есть, и цены на нее не изменились. Что касается болезней – их нет. Тем не менее все сотрудники находятся в круглосуточном режиме дежурства. Мы готовы к возможному ухудшению ситуации. Для борьбы с кишечными инфекциями у нас есть все необходимые средства и опыт. Вместе с тем, для отслеживания ситуации Служба усиливает лабораторный контроль над молочными, мясными и рыбными товарами на всех рынках региона. И еще один момент. Предостерегаю жителей региона от покупок продуктов на стихийных рынках. Мы всегда подчеркивали, что это опасно. Сейчас, когда произошла экологическая катастрофа, наступила жара, покупать «с рук» — значит подвергать себя двойному риску. Я очень прошу не покупать на «стихийках».

Переработка и употребление в пищу рыбы, погибшей во время заморов, может стать причиной тяжелых заболеваний, предупреждают в Госпродпотребслужбе. Она может содержать опасные химические вещества, паразитов, возбудителей инфекций. В частности, ботулизма – в большинстве случаев смертельного заболевания. Ни один способ приготовления безопасной для здоровья такую рыбу не сделает: ее нельзя есть ни соленой, ни сушеной, ни вареной, ни жареной. Поэтому, даже покупая вяленую рыбу промышленного производства в торговых учреждениях, обращайте внимания на ее вид, условия хранения, маркировку с датой изготовления и срока годности.

В Службе призвали граждан сообщать о возможных повышениях цен на питьевую воду, а также – обнаружении нетипичных веществ или предметов, которые появились вследствие экологической катастрофы. Телефон: (048) 716-13-01.

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