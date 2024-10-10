Новини Одеси та Одеської області

На вихідних в Одесі відбудуться безкоштовні концерти, виставки та презентації: афіша 11-13 жовтня

На вихідних в Одесі відбудуться безкоштовні концерти, виставки та презентації: афіша 11-13 жовтня

Після насиченого тижня, організатори подій дали нам трохи відпочинку на вихідні. Втім, цікаво, культурно і з користю провести час в Одесі можна завжди. До уваги читачів “Одеського Життя” нова підбірка подій.

Що: Концерт класу тромбона
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 11 жовтня, 16:00
афішаЩо: Відкриття виставки до Дня художника
Де: Торгова, 2, Галерея ОНСХУ
Коли: 11 жовтня, 16:00
афіша
Що: Вогняні свята народів Піренейського півострова
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 11 жовтня, 16:00
афішаЩо: Виставка-концерт живопису Ігоря Потоцького
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 11 жовтня, 17:00
афішаЩо: Заняття з взвємодопомоги
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 12 жовтня, 10:00
афішаЩо: Моно вистава у віршах або музично-літературний вечір про історію одного кохання
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського Реєстрація
Коли: 12 жовтня, 15:30/
афішаЩо: Презентація книги Владислава Кітіка 
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 12 жовтня, 16:00
афіша

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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