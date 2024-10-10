На вихідних в Одесі відбудуться безкоштовні концерти, виставки та презентації: афіша 11-13 жовтня

Дізнайтеся нове про Шевченко та перші виступи “Масок”: афіша безкоштовних подій в Одесі 8-10 жовтня Чим холодніше дні, тим тепліші зустрічі. І таких зустрічей буде багато на цьому тижні. Обирайте, що вам ближче і обовʼязково приходьте! Ви дізнаєтесь багато нового про Тараса Шевченка та євреїв Візантії, згадаєте перші виступи легендарних Масок та попрактикуєте англійську, зануритесь в світ високої моди та відкриєте нові – старі імена української літератури. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Безкоштовні концерти, виставки та кінопоказ: афіша Одеси на 1 – 3 жовтня Чим захоплять нас перші дні жовтня? Лекціями з історії, літератури, показами на честь ювілею Кіри Муратової, акціями в музеях міста. 1 жовтня, в День захисника не забудьте привітати та віддати шану нашим воїнам. В середу можна відзначити Новий рік разом єврейським народом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Вихідні з пивом і йогою: куди сходити в Одесі 27-29 вересня Останні вихідні вересня пройдуть гучно. По-перше, всі три дні в самому центрі міста буде проходити пивний фестиваль. По-друге, в Національній бібліотеці в суботу відбудуться дві події для тих, хто цікавиться історією міста та філософією. По- третє, American House Odesa запрошує на дві музичні події. Ну а якщо хочеться тиші та свіжого повітрі – просто прогуляйтеся берегом моря, адже погода буде відмінною! Насолоджуйтесь одеським оксамитовим сезоном. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ