На вихідних в Одесі відбудуться безкоштовні концерти, виставки та презентації: афіша 11-13 жовтня

Після насиченого тижня, організатори подій дали нам трохи відпочинку на вихідні. Втім, цікаво, культурно і з користю провести час в Одесі можна завжди. До уваги читачів “Одеського Життя” нова підбірка подій.
Що: Концерт класу тромбона
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 11 жовтня, 16:00
Що: Відкриття виставки до Дня художника
Де: Торгова, 2, Галерея ОНСХУ
Коли: 11 жовтня, 16:00
Що: Вогняні свята народів Піренейського півострова
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 11 жовтня, 16:00
Що: Виставка-концерт живопису Ігоря Потоцького
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 11 жовтня, 17:00
Що: Заняття з взвємодопомоги
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 12 жовтня, 10:00
Що: Моно вистава у віршах або музично-літературний вечір про історію одного кохання
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського Реєстрація
Коли: 12 жовтня, 15:30/
Що: Презентація книги Владислава Кітіка
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 12 жовтня, 16:00