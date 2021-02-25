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Одесский сквер без названия: архитектурное величие и таинственный маяк (фото)

Одесский сквер без названия: архитектурное величие и таинственный маяк (фото)

Преображенская – улица капризная, у нее даже нумерация домов – «не как у людей»: и 13-го номера на ней нет, и на четной стороне – дома с нечетными номерами расположены, а на нечетной – наоборот. Но мы сегодня не об улице. Мы о маленьком квартале на ней – со сквером, у которого нет названия.

Сквер есть, имени нет

Да, бывает и так: сквер есть, со всеми его очертаниями, а имени у него нет.

Располагается это одесское «местечко» в самом начале улицы Преображенской, занимая один квартал – от памятника Малиновскому (кстати, когда-то его место занимал памятник «великому кормчему») до бульвара Жванецкого. Нумерация начинается от бульвара.

Удивительное место: сквер со скамеечками и следами некогда ухоженности «спрятался» среди домов, каждый из которых – памятник архитектуры, к тому же красоты необыкновенной.

Здания эти, правда, пребывают в состоянии удручающем.

Одесский сквер

Одесский сквер, дом

Одесский сквер, окна

Когда-то одесский краевед Валерий Нетребский рассказывал, что скверик этот и на самом деле назывался сквером. Возник он еще в 1881 году, был красив и ухожен, походил на небольшой бульвар для прогулок, даже фонтан здесь когда-то создавал прохладу. В свое время, как и улица Преображенская, сквер носил имя товарища Троцкого.

Черты сквера сохранились и сегодня: деревья, скамейки, ограда. Но все это сегодня не называется сквером. Как гласят все уличные таблички, это начало улицы Преображенской.

Одесский сквер, бюст

 

Одесский сквер, скамейка

Здесь живет одесский маяк

Архитектурный «микс» здесь поражает. Это квартал необыкновенных балконов и каких-то «неожиданных» крылечек. Такое впечатление, что находишься в музее. Вот только все эти эркеры, балконы, окна – все, что создано, чтобы любоваться и наслаждаться, давно потеряло ощущение парадности и величия. Осыпаются фасады, все больше трещин на них, все ощутимее приходят они в упадок.

Исключение – здание бывшего Коммерческого училища(1862 год, архитектор – Ф.Гонсиоровский), он же Нархоз, сегодня – Экономический университет. С его фасадом все, в общем, в порядке. И (опять-таки, это уже редкость) даже сохранились «нишевые фигуры» на его фасаде, изображают Афину и Изобилие.

Одесский сквер, Экономический университет

Впрочем, бывает и так, что среди всего этого некогда величия выглядывает стена другого дома, который как будто не отсюда – маленький, ветхий, жалкий. И все это – на одном-единственном квартале.

Так и пролегает этот «сквер-не сквер» между домами, каждый из которых – сама история, о чем сегодня гласят охранные таблички.

…В доме №2 жил герой обороны Шипки Федор Радецкий, он и умер в Одессе, и гроб с телом генерала несли отсюда по Преображенской, по «дороге смерти» на Первое городское кладбище. Во дворе его дома кое-что осталось от старинного колодца (цистерны)…

Дом №3 построен в конце ХІХ века. К началу Второй мировой здесь размещалась фабрика фотопластинок, позже – протезный завод… Дом №4 построен в начале ХХ века. Во дворе дома размещалась популярная лечебница. Дом №5 с богатейшей лепниной построен в 1881 году…

Каждый из них заслуживает и отдельного рассказа, и приведения в божеский вид.

Кстати, будете здесь – поднимите голову наверх у дома №5. Если вы пришли сюда вечером, то увидите красный луч. Это немного таинственное место города: здесь располагается один из необычных одесских маяков Одессы – Створный маяк.

Одесский сквер, дом с маяком

Дом №5, где живет маяк

Да-да, в этом доме с лепниной и эркерами и трудится так называемый Створный маяк. Выполнен он в виде башенки, где горит красный фонарь. Этот маяк по праву считают самым необычным среди одесских, ведь он находится на крыше жилого дома.

Одесский сквер, маяк

Створный маяк

И даже снимался в кино

А что же сквер посередине этого квартала, который теперь не сквер? Да живет себе своей жизнью. Стоит чуть-чуть потеплеть – и заняты все плохонькие скамейки, в большом количестве «красуются» здесь альтфатеры: кучкуются в одном месте. Сам скверик покрыт плиткой, ну а рядом – места, где сквозь отживший свое асфальт проглядывает старая одесская вечная брусчатка.

Одесский сквер, брусчатка

Одесский сквер, деревья

Одесский сквер, дерево

Вспоминая об этом сквере, Юрий Парамонов в проекте «Об Одессе с любовью» пишет: «со временем, аристократизма мы лишились и траву в скверике затоптали. И стал сквер в наши дни пыльным и неухоженным».

Сквер, оставшийся без названия, был и съемочной площадкой: здесь проходили съемки знаменитого «Золотого теленка». Именно в этом одесском сквере командор Остап Бендер встретил Зосю, уже вышедшую замуж за художника Фемиди и покупающую мужу носки с двойной пяткой…

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Одесский сквер, башня с маяком

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