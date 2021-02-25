Одесский сквер без названия: архитектурное величие и таинственный маяк (фото)

Преображенская – улица капризная, у нее даже нумерация домов – «не как у людей»: и 13-го номера на ней нет, и на четной стороне – дома с нечетными номерами расположены, а на нечетной – наоборот. Но мы сегодня не об улице. Мы о маленьком квартале на ней – со сквером, у которого нет названия.

Сквер есть, имени нет

Да, бывает и так: сквер есть, со всеми его очертаниями, а имени у него нет.

Располагается это одесское «местечко» в самом начале улицы Преображенской, занимая один квартал – от памятника Малиновскому (кстати, когда-то его место занимал памятник «великому кормчему») до бульвара Жванецкого. Нумерация начинается от бульвара.

Удивительное место: сквер со скамеечками и следами некогда ухоженности «спрятался» среди домов, каждый из которых – памятник архитектуры, к тому же красоты необыкновенной.

Здания эти, правда, пребывают в состоянии удручающем.

Когда-то одесский краевед Валерий Нетребский рассказывал, что скверик этот и на самом деле назывался сквером. Возник он еще в 1881 году, был красив и ухожен, походил на небольшой бульвар для прогулок, даже фонтан здесь когда-то создавал прохладу. В свое время, как и улица Преображенская, сквер носил имя товарища Троцкого.

Черты сквера сохранились и сегодня: деревья, скамейки, ограда. Но все это сегодня не называется сквером. Как гласят все уличные таблички, это начало улицы Преображенской.

Здесь живет одесский маяк

Архитектурный «микс» здесь поражает. Это квартал необыкновенных балконов и каких-то «неожиданных» крылечек. Такое впечатление, что находишься в музее. Вот только все эти эркеры, балконы, окна – все, что создано, чтобы любоваться и наслаждаться, давно потеряло ощущение парадности и величия. Осыпаются фасады, все больше трещин на них, все ощутимее приходят они в упадок.

Исключение – здание бывшего Коммерческого училища(1862 год, архитектор – Ф.Гонсиоровский), он же Нархоз, сегодня – Экономический университет. С его фасадом все, в общем, в порядке. И (опять-таки, это уже редкость) даже сохранились «нишевые фигуры» на его фасаде, изображают Афину и Изобилие.

Впрочем, бывает и так, что среди всего этого некогда величия выглядывает стена другого дома, который как будто не отсюда – маленький, ветхий, жалкий. И все это – на одном-единственном квартале.

Так и пролегает этот «сквер-не сквер» между домами, каждый из которых – сама история, о чем сегодня гласят охранные таблички.

…В доме №2 жил герой обороны Шипки Федор Радецкий, он и умер в Одессе, и гроб с телом генерала несли отсюда по Преображенской, по «дороге смерти» на Первое городское кладбище. Во дворе его дома кое-что осталось от старинного колодца (цистерны)…

Дом №3 построен в конце ХІХ века. К началу Второй мировой здесь размещалась фабрика фотопластинок, позже – протезный завод… Дом №4 построен в начале ХХ века. Во дворе дома размещалась популярная лечебница. Дом №5 с богатейшей лепниной построен в 1881 году…

Каждый из них заслуживает и отдельного рассказа, и приведения в божеский вид.

Кстати, будете здесь – поднимите голову наверх у дома №5. Если вы пришли сюда вечером, то увидите красный луч. Это немного таинственное место города: здесь располагается один из необычных одесских маяков Одессы – Створный маяк.

Да-да, в этом доме с лепниной и эркерами и трудится так называемый Створный маяк. Выполнен он в виде башенки, где горит красный фонарь. Этот маяк по праву считают самым необычным среди одесских, ведь он находится на крыше жилого дома.

И даже снимался в кино

А что же сквер посередине этого квартала, который теперь не сквер? Да живет себе своей жизнью. Стоит чуть-чуть потеплеть – и заняты все плохонькие скамейки, в большом количестве «красуются» здесь альтфатеры: кучкуются в одном месте. Сам скверик покрыт плиткой, ну а рядом – места, где сквозь отживший свое асфальт проглядывает старая одесская вечная брусчатка.

Вспоминая об этом сквере, Юрий Парамонов в проекте «Об Одессе с любовью» пишет: «со временем, аристократизма мы лишились и траву в скверике затоптали. И стал сквер в наши дни пыльным и неухоженным».

Сквер, оставшийся без названия, был и съемочной площадкой: здесь проходили съемки знаменитого «Золотого теленка». Именно в этом одесском сквере командор Остап Бендер встретил Зосю, уже вышедшую замуж за художника Фемиди и покупающую мужу носки с двойной пяткой…

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